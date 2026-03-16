Στο νοσοκομείο 13χρονη που έπεσε από ύψος τριών μέτρων σε απονομή βραβείων στο δημοτικό θέατρο της Κέρκυρας

 16.03.2026 - 08:07
Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μεταφέρθηκε μία 13χρονη, η οποία το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) έπεσε από ύψος τριών μέτρων σε μία απονομή βραβείων σε διαγωνισμό χορού στο δημοτικό θέατρο του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον Alpha το απόγευμα της Κυριακής (15/3) η μητέρα της ανήλικης τόνισε πως δεν υπήρχε καμία προστατευτική σήμανση, που να υποδεικνύει ότι υπάρχει κενό.

Όταν παρέλαβε το βραβείο της πάνω στη σκηνή, η 13χρονη πήγε να χαιρετήσει τους γονείς της, οι οποίοι βρίσκονταν ακριβώς από κάτω. Ωστόσο, δεν είδε ένα κενό που υπήρχε και έπεσε.

«Ακριβώς εκεί που τελειώνει η σκηνή, υπάρχει ένα ανοιχτό πλαίσιο, στο οποίο μπαίνουν οι ορχήστρες κάτω σε βάθος, όταν δίνονται μουσικές συναυλίες. Οι διοργανωτές το είχαν καλύψει με ένα μαύρο σεντόνι», δήλωσε η μητέρα του παιδιού.

Επίσης, υπογράμμισε πως «δεν υπήρχε κανένα προστατευτικό, ένα σχοινί, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχαν καρέκλες κριτών, που αναφέρανε, γιατί οι κριτές είχαν σηκωθεί και είχαν μεταφερθεί οι καρέκλες. Αυτά τοποθετήθηκαν με το που έπεσε το παιδί».

Ο ίδιος υποστήριξε πως είναι συντετριμμένος για το περιστατικό και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στο παιδί.

Σύμφωνα με Αντιδήμαρχο Ν. Βράδη, ο οποίος επισκέφθηκε το παιδί στο νοσοκομείο, το οποίο απέφυγε το χειρουργείο.

