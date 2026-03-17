Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια

Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αύξηση μετά τις πρώτες μέρες Μαρτίου που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Πρατηριούχων δύο από τις τρεις εταιρείες πετρελαιοειδών προχώρησαν σήμερα το πρωί σε νέες αυξήσεις.

Συγκεκριμένα: 3 σεντς το λίτρο στη βενζίνη, 5 σεντς στο πετρέλαιο κίνησης, 3 σεντς στο πετρέλαιο θέρμανσης και την κηροζίνη.

Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, γιατί είχαμε τρεις αυξήσεις σε μικρή χρονική περίοδο – δεδομένου ότι κάθε οκτώ με δέκα μέρες έρχεται νέο φορτίο καυσίμων – απάντησε πως οι δύο αυξήσεις συνολικού 12 σεντς το λίτρο έσπασαν στα δυο για να μην είναι τόσο απότομη η αλλαγή.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε εάν η σημερινή αύξηση είναι και αυτή «κομματιασμένη» και πότε θα εφαρμοστεί η επόμενη.

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, εξήγησε πως συγκριτικά με πριν τον πόλεμο, με χρονικό σημείο την 27η Φεβρουαρίου, υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στις χρηματιστηριακές τιμές των διυλισμένων προϊόντων, από 40 – 60%.

«Καθημερινά, οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, αλλά πάντα σε αυτό το εύρος, του 40-60% σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου», υπέδειξε ο κ. Καραγιώργης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή στα πρατήρια, όπως οι αυξήσεις στα ναύλα αλλά και τα ασφάλιστρα των πλοίων, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη μεταφορά του πετρελαίου και φυσικά η ίδια η παραγωγή του πετρελαίου που κινδυνεύει από τις πυραυλικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκών εταιρειών.

Πάντως, τόνισε ο κ. Καραγιώργης, δεν βρισκόμαστε ακόμη στα επίπεδα του 2023 - μία μέρα πριν την εφαρμογή της μείωσης στον φόρο κατανάλωσης καυσίμων κατά 8 σεντς - μετά τις αυξήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,438

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,339

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,620

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,496

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,398

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,679

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,612

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,419

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,698.