«Διαζύγιο» πριν τις εκλογές: Αυτά τα δύο κόμματα τραβούν χωριστούς δρόμους - Η ανακοίνωση

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε ύστερα από αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για μια ουσιαστική και εκλογικά αποτελεσματική συνεργασία, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για ένα ευρύτερο σχήμα συμμαχιών μεταξύ μικρών πολιτικών δυνάμεων.

Τέλος στη συνεργασία του με το Πράσινο Κόμμα Κύπρου ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 αποφάσισε το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Πολιτικής του Επιτροπής.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 16 Μαρτίου 2026, και μετά από ενδελεχή διάλογο και ώριμη σκέψη, αποφασίστηκε η μη συνέχιση της συνεργασίας με το Πράσινο Κόμμα Κύπρου ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών του 2026.

Η απόφαση αυτή προέκυψε μέσα από συνολική αξιολόγηση τόσο των πολιτικών δεδομένων όσο και των πρακτικών προϋποθέσεων που απαιτούνται, ώστε μια τέτοια συνεργασία να είναι ουσιαστική, λειτουργική και εκλογικά αποτελεσματική.

Κεντρικός στόχος της κοινής προσπάθειας υπήρξε η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μικρών πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων και οργανωμένων συνόλων, με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων και την ενίσχυση της εκλογικής επιρροής. Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να διαμορφωθεί η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα συμμετοχής που θα εξασφάλιζε προοπτική επιτυχίας.

Η εμπειρία των βουλευτικών εκλογών του 2021 καταδεικνύει τις δομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί πολιτικοί σχηματισμοί, καθώς, παρά το αθροιστικό ποσοστό της τάξης του 14%, δεν εξασφαλίστηκε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, από τις μέχρι σήμερα διεργασίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει, στην παρούσα συγκυρία, η αναγκαία πολιτική βούληση από άλλες δυνάμεις για ουσιαστική σύμπραξη, ενώ η τάση για αυτόνομη κάθοδο φαίνεται να υπερισχύει.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, διευκρινίζεται ότι δεν αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη λήψη της απόφασης. Ωστόσο, τα ευρήματά τους, και ιδιαίτερα η καταγραφή ποσοστών της τάξης του 1,7%, 1,5%, 0,5% και 0,1% το τελευταίο διάστημα, προβληματίζουν και δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Με γνώμονα την πολιτική συνέπεια, τη σαφήνεια και την υπεύθυνη στάση έναντι των μελών και των υποστηρικτών μας, κρίνεται ότι η συνέχιση της συνεργασίας, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν δύναται να αποδώσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.