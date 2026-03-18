Ψάχνεις δουλειά; Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας προσλαμβάνει - Όλες οι λεπτομέρειες

1. Δύο (2) “ Κατ’ οίκον Φροντιστές/ στριες”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν την υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ», ορισμένου χρόνου.

2. Ενός/ μιας (1) «Κατ’ οίκον Νοσηλευτή/ τριας» για κάλυψη αναγκών που αφορούν την υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ», ορισμένου χρόνου.

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο, στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση …..», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy (Ενημέρωση-Κενές θέσεις εργασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο, τηλ. 22794195 (Τάλια Ντάχερ) / 22797194 (Στέλλα Χριστοδούλου) κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Το έργο «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης - ΚΕΕΑΕΔ» (ευάλωτων ομάδων) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας

Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας