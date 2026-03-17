«Όχι» σε πάγωμα εκποιήσεων λέει ο ΥΠΟΙΚ – Τι φοβάται για την οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 17.03.2026 - 16:06
Δεν πρέπει να συζητούνται οριζόντια θέματα εκποιήσεων και πάγωμά τους σε αυτή την περίοδο δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, έπειτα από συνάντησή που είχε με αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ με επικεφαλής την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Συγκεκριμένα, σχετικά με το θέμα των εκποιήσεων, ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως πρέπει να είναι λογικές οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα.

«Μας παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης, μας παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί της από τους οποίους έχουμε δανειστεί και μας αξιολογούν», ανέφερε.

«Επομένως θέματα οριζόντια όσον αφορά τις εκποιήσεις, με πάγωμα εκποιήσεων σε αυτήν την περίοδο δεν πρέπει να συζητούνται», συμπλήρωσε ο Υπουργός.  

Πρόσθεσε πως «πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμοθετημένο σημερινό πλαίσιο. Να ενισχύσουμε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ώστε να λύνουμε προβλήματα χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο την οικονομία μας».

Ο κ. Κεραυνός είπε ακόμη πως ενημέρωσε ότι "καθημερινώς τρέχουμε διάφορα σενάρια σε σχέση με τις δυνητικές πιθανές επιπτώσεις πάνω στην οικονομία λόγω των εξελίξεων στην περιοχή μας».

Όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, υπογράμμισε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα ούτως ώστε να μειωθεί οποιαδήποτε απειλή.

Ένταση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Διαφωνίες για τα κονδύλια των προσφύγων

Υποχρεωτική η αποδοχή ψηφιακών εγγράφων – Τι αλλάζει για όλους τους πολίτες

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

