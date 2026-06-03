Μπήκαν τα επιδόματα τέκνου, αλλά πολλοί είδαν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους - Αυτός είναι ο λόγος

Την ίδια ημέρα καταβλήθηκαν επίσης το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και η συμπληρωματική πολυτεκνική παροχή. Σύμφωνα με τον ανώτερο λειτουργό Διαχείρισης Επιδομάτων, Φάνο Κουρουφέξη, μόλις 102 περιπτώσεις παρέμειναν σε εκκρεμότητα, καθώς απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων τους.

Όπως εξήγησε, αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν μειωμένα ποσά σε σχέση με πέρυσι, κάτι που συνδέεται κυρίως με την αύξηση των εισοδημάτων τους κατά το 2025, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του φετινού επιδόματος. Το ύψος της παροχής καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και ακόμη και μικρές μεταβολές στα οικογενειακά εισοδήματα μπορούν να μετακινήσουν ένα νοικοκυριό σε διαφορετική κατηγορία, επηρεάζοντας το τελικό ποσό.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι για παιδιά που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και συνεχίζουν τις σπουδές τους, απαιτείται η υποβολή νέας βεβαίωσης φοίτησης για να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος μετά τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Κουρουφέξης υπενθύμισε ακόμη ότι το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται για παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, νοουμένου ότι οι γονείς ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία και προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όσοι θεωρούν ότι το ποσό που έλαβαν δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά τους δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επανεξέταση ή να υποβάλουν ένσταση, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σχετικών εντύπων. Τ

ην ίδια ώρα, σχεδόν 10.500 μονογονεϊκές οικογένειες έλαβαν το αντίστοιχο επίδομα, ενώ για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1450 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.