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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομόφωνη απόφαση στο ΑΚΕΛ: Κατεβάζει Στέφανο Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής

 03.06.2026 - 17:59
Ομόφωνη απόφαση στο ΑΚΕΛ: Κατεβάζει Στέφανο Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής

Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ συνήλθε σήμερα και συζήτησε το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής. Η Κεντρική Επιτροπή ενημερώθηκε για ενέργειες και επαφές που έγιναν από την ηγεσία του Κόμματος καθώς και για τον προβληματισμό για το θέμα που αναπτύχθηκε σε επίπεδο Πολιτικού Γραφείου, εγκρίνοντας τους τις μέχρι σήμερα χειρισμούς. Η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι από θέση αρχής για το ΑΚΕΛ δεν υπάρχει κανένας διάλογος και καμιά επαφή με την ακροδεξιά καθώς επίσης ότι εξ αντικειμένου δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον ΔΗΣΥ.

Η Κεντρική Επιτροπή μετά από μια ενδελεχή και γόνιμη συζήτηση, προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου ο οποίος διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, την σοβαρότητα, το δημοκρατικό και ορθολογικό πνεύμα που απαιτούνται για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Περαιτέρω, η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου είναι αυτή που ήδη συγκεντρώνει την υποστήριξη από δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία και του ΑΛΜΑ. Η Κεντρική Επιτροπή εντέλλει το Πολιτικό Γραφείο να συνεχίσει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα καταθέτοντας την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου και διερευνώντας τις δυνατότητες για διεύρυνση της υποστήριξης σε αυτή. Περαιτέρω, η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδοτεί το Πολιτικό Γραφείο να προβεί σε αξιολόγηση των δεδομένων που θα παρουσιαστούν και να πάρει τις τελικές αποφάσεις για την στάση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος διαβεβαιώνει το σύνολο του κόσμου της Αριστεράς και των προοδευτικών ανθρώπων του τόπου αλλά και ολόκληρο τον κυπριακό λαό ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει αποφασιστικά με τη νέα δύναμη και ορμή που του έδωσε η εκλογική επιτυχία της 24ης του Μάη να παλεύει και να κερδίζει για την κοινωνία. Να ορθώνεται ως ο πόλος της δημοκρατίας και της προόδου στον τόπο και ταυτόχρονα, να κτίζει την πλειοψηφία για την προοδευτική αλλαγή το 2028.

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