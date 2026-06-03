Ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία Φουρλά για τις κακοποιημένες γυναίκες της εισβολής

Ιστορική νίκη για τις γυναίκες της Κύπρου αποτελεί η υπερψήφιση, με συντριπτική πλειοψηφία από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM), του ψηφίσματος για τις φρικαλεότητες που υπέστησαν γυναίκες κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ψήφισμα το οποίο προέκυψε μετά από πρωτοβουλία και συντονισμένες ενέργειες του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκά Φουρλά, σε συνεργασία με την Συντονίστρια του ΕΛΚ και Εισηγήτρια του ψηφίσματος, Ελεονώρα Μελέτη, περιλαμβάνει σαφείς αναφορές στα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον τουρκικό στρατό, κατά την περίοδο της εισβολής, εις βάρος Κυπρίων γυναικών, αλλά ακόμη και ανδρών.

Το ψήφισμα, αναγνωρίζει επίσημα, για πρώτη φορά σε αυτό το ανώτατο επίπεδο, τη σεξουαλική βία, τους βιασμούς, τις διώξεις, τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό και το διαχρονικό τραύμα που κουβαλούν επί 52 χρόνια οι επιζώσες.

Επίσης, καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζει ότι η Τουρκία φέρει ευθύνη βάσει του διεθνούς δικαίου και την καλεί για αποκατάσταση, αποζημιώσεις και πλήρη αναγνώριση των θυμάτων.

Υποστηρίζει, ακόμη, την πρωτοβουλία για την ανέγερση Μνημείου στη Λευκωσία, για τις Γυναίκες Θύματα Σεξουαλικής Βίας, ως χώρου μνήμης και αναγνώρισης. Στο ψήφισμα, απαιτείται η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, καταγράφεται η άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί στο θέμα των αγνοουμένων και καλείται ο ΟΗΕ να διερευνήσει τα σχετικά αρχεία ώστε να τεκμηριωθούν πλήρως οι θηριωδίες που διαπράχθηκαν.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ψήφισμα με το οποίο σημειώνεται εμφατικά ότι τα εγκλήματα του τουρκικού στρατού δεν διαγράφονται και αναγνωρίζει τα όσα φρικτά υπέστησαν και οι γυναίκες της Κύπρου κατά τη διάρκεια της εισβολής.