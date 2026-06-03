Δεν φαντάζεστε τι ξέχασαν σε ταξί: Από μασέλες μέχρι ζωντανά ψάρια

Τα πίσω καθίσματα των ταξί κρύβουν συχνά μικρές ιστορίες της καθημερινότητας. Μέσα στη βιασύνη και τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης, δεν είναι λίγοι οι επιβάτες που αφήνουν πίσω προσωπικά αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας της, η Uber δημοσιοποίησε στοιχεία για τα πιο ασυνήθιστα, πολύτιμα και εντυπωσιακά αντικείμενα που ξεχάστηκαν στα οχήματα της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ευρήματα που δύσκολα συναντά κανείς σε ένα συνηθισμένο δρομολόγιο: από ηλεκτρονικά βραχιολάκια επιτήρησης και επαγγελματικούς κόφτες αλλαντικών μέχρι εμφυτεύματα λεκάνης και ζωντανά ψάρια!

Παρά τις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, τα κινητά τηλέφωνα εξακολουθούν να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση για τους ξεχασιάρηδες επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευές έχουν ξεχαστεί σε οχήματα της Uber από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι η αφηρημάδα παραμένει διαχρονικό φαινόμενο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη αναδείχθηκε η πόλη με τα περισσότερα ξεχασμένα αντικείμενα, ενώ η 17η Ιουλίου καταγράφηκε ως η ημέρα με τις περισσότερες σχετικές αναφορές κατά τη διάρκεια του έτους.

Από φιγούρες Labubu μέχρι οδοντοστοιχίες

Οι πρόσφατες καταγραφές αποτυπώνουν και τις τάσεις της εποχής. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα περιλαμβάνονται συλλεκτικές φιγούρες Labubu, παπούτσια Crocs, εξοπλισμός για pickleball, αλλά και συμπληρώματα διατροφής όπως σκόνες πρωτεΐνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αντικείμενα που σχετίζονται με την οδοντιατρική. Οδηγοί εντόπισαν από ακριβές πορσελάνες έως πλήρεις τεχνητές οδοντοστοιχίες, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά λίστα των πιο ασυνήθιστων ευρημάτων που εγκαταλείφθηκαν κατά λάθος μέσα σε ένα ταξί.

Η λίστα αποδεικνύει ότι, όσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η καθημερινότητα των επιβατών, άλλο τόσο απρόβλεπτα είναι και τα αντικείμενα που καταλήγουν να μένουν πίσω μετά το τέλος μιας διαδρομής.