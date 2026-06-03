Έρχεται «ανάσα» στην τσέπη των οδηγών - Πότε αναμένονται μειώσεις στα καύσιμα

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η πτώση των διεθνών τιμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά.

«Έπεσε το πετρέλαιο διεθνώς, αναμένουμε ότι θα έχει μειώσεις. Τώρα αν θα έχει ή όχι μειώσεις είναι από τις εταιρείες που εξαρτάτε αλλά λογικά θα έχουμε. Οι μειώσεις αναμένονται τις επόμενες μέρες, μέσα σε αυτή την βδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κατά την περίοδο από τις 8 έως τις 29 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν αντίθετες τάσεις μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Η αμόλυβδη 95 κατέγραψε αύξηση 4,9 σεντ ανά λίτρο, με τη μέση παγκύπρια τιμή να διαμορφώνεται από €1,561 στα €1,610. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στα €1,499 ανά λίτρο και η υψηλότερη στα €1,736.

Αντίθετα, το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 8,6 σεντ ανά λίτρο, με τη μέση τιμή να υποχωρεί από €1,888 στα €1,802. Οι τιμές παγκύπρια κυμάνθηκαν μεταξύ €1,699 και €1,905 ανά λίτρο.

Παρά τις διακυμάνσεις στην εγχώρια αγορά, η Κύπρος εξακολουθεί να διατηρεί συγκριτικά χαμηλές τιμές καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως λόγω της φορολογικής της πολιτικής. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Oil Bulletin για το 2026, η μέση λιανική τιμή της αμόλυβδης 95 στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα €1,431 ανά λίτρο, καθιστώντας τη χώρα την τρίτη φθηνότερη στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τη Μάλτα (€1,340) και τη Βουλγαρία (€1,347).

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή στην Κύπρο ανήλθε στα €1,618 ανά λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στην ένατη φθηνότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Φθηνότερες αγορές παραμένουν η Μάλτα (€1,210) και η Βουλγαρία (€1,471), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Φινλανδία (€2,081) και η Ολλανδία (€2,132).

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να δείξουν κατά πόσο η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα μεταφερθεί άμεσα στις αντλίες, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις πρώτες μειώσεις εντός της εβδομάδας.