Υποχρεωτική η αποδοχή ψηφιακών εγγράφων – Τι αλλάζει για όλους τους πολίτες
Υποχρεωτική η αποδοχή ψηφιακών εγγράφων – Τι αλλάζει για όλους τους πολίτες

 17.03.2026 - 16:20
Όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να αποδέχονται την ψηφιακή μορφή των εγγράφων μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» σε κάθε φυσική συναλλαγή του πολίτη με τις υπηρεσίες τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του  το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Την ίδια ώρα, το Υφυπουργείο σημειώνει ότι η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» αποτελεί την επίσημη εφαρμογή της Κυβέρνησης για κινητές συσκευές που επιτρέπει σε πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι λογαριασμού CY Login, να αποθηκεύουν στην κινητή τους συσκευή ψηφιακά δημόσια έγγραφα, των οποίων είναι κάτοχοι. Στο παρόν στάδιο, η εφαρμογή υποστηρίζει τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων του Δελτίου Ταυτότητας, της Άδειας Οδήγησης, του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Οχήματος (MOT), και της Κάρτας Φιλάθλου, ενώ εντός του 2026 δρομολογείται η προσθήκη επιπλέον εγγράφων και λειτουργιών, όπως τα έγγραφα των αλλοδαπών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ψηφιακή μορφή των δημόσιων εγγράφων μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» είναι απολύτως ισάξια με το αντίστοιχο φυσικό έγγραφο για κάθε νόμιμη χρήση εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, το φυσικό πρόσωπο δύναται, κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή της ταυτοποίησής του, ή του ελέγχου της άδειας οδήγησης, να επιδείξει το ψηφιακό έγγραφο μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» αντί το αντίστοιχο φυσικό έγγραφο, και αυτό να είναι αποδεκτό χωρίς εξαιρέσεις.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» έχει διασυνδεθεί με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή Gov.Gr Wallet, επιτρέποντας την αμοιβαία αναγνώριση και την επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων. Πλέον, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή  «Ψηφιακός Πολίτης» και στην Ελλάδα, επιδεικνύοντας την ψηφιακή μορφή του Δελτίου Ταυτότητας και της Άδεια Οδήγησης, με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιούν και στην Κύπρο. Αντίστοιχα, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επιδεικνύουν στην Κύπρο τα αντίστοιχα ψηφιακά έγγραφα, μέσω της ελληνικής εφαρμογής Gov.gr wallet.

Συνεπώς, τονίζεται πως όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να αποδέχονται την ψηφιακή μορφή των εγγράφων μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» σε κάθε φυσική συναλλαγή του πολίτη με τις υπηρεσίες τους. Μη αποδοχή των εν λόγω ψηφιακών εγγράφων ισοδυναμεί με μη αποδοχή του αντίστοιχου φυσικού εντύπου.

Το Υφυπουργείο καλεί για άλλη μια φορά, όλους τους οργανισμούς όπως προβούν αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες για σκοπούς αποδοχής της ψηφιακής μορφής των εγγράφων του πολίτη μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Ως προς τη διαδικασία επαλήθευσης της γνησιότητας των ψηφιακών εγγράφων, αυτή μπορεί να γίνει απευθείας μέσω της ίδιας της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» και δεν απαιτεί οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Ο ελέγχων λειτουργός χρειάζεται μόνο να έχει κατεβάσει την εφαρμογή σε κινητή συσκευή, χωρίς να απαιτείται η ταυτοποίησή του μέσω CY Login.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.digital-citizen.gov.cy.

Πληροφορίες για τη διαδικασία ελέγχου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.digital-citizen.gov.cy/eggrafa-kai-leitoyrgies/elegchos-eggrafon-2/.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια
Νέα μέτρα για το στεγαστικό: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή
Baby Boom!! Γεννητούρια στην Κυπριακή showbiz - Η πρώτη εικόνα του νεογέννητου γιου τους
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

 

 

 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

  17.03.2026 - 11:44
LIVE: Στη Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS Dragon που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

  17.03.2026 - 06:27
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  17.03.2026 - 08:32
Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

  17.03.2026 - 16:23
N. Παπαδόπουλος: Πυρά για τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας - Πρόσωπα με ύποπτο παρελθόν, σύλληψη και απάτη

  17.03.2026 - 13:42
Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

  17.03.2026 - 13:22
Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

  17.03.2026 - 15:12
Απίστευτες προσφορές από γνωστές αεροπορικές για ταξίδια σε αγαπημένους προορισμούς - Δείτε τις τιμές

