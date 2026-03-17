Δύο συλλήψεις αστυνομικών για ξυλοδαρμό - Μήνυμα Φυτιρή για «κάθαρση»

Σε σχέση με τη σύλληψη δύο μελών της Αστυνομίας, συγκεκριμένα αστυφύλακα στη Λάρνακα για υπόθεση ξυλοδαρμού και ειδικού αστυνομικού στην Πάφο για διερευνώμενο περιστατικό επίθεσης και ξυλοδαρμού, τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν εκτός υπηρεσίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει ότι οι υποθέσεις διερευνώνται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής επισημαίνει ότι η Πολιτεία παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει με συνέπεια τόσο στην ενίσχυση της πειθαρχίας και της λογοδοσίας, όσο και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας στον αγώνα κατά του εγκλήματος.

Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές και την αποστολή του Σώματος δεν είναι ανεκτές και αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός συγχαίρει τα μέλη της Αστυνομίας που με τον ζήλο και το ενδιαφέρον τους έχουν επιτύχει το τελευταίο διάστημα ουσιαστικά πλήγματα κατά της παρανομίας και κάθε μορφής εγκληματικότητας και τονίζει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Αστυνομίας επιτελεί καθημερινά το έργο της με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αίσθημα καθήκοντος.

Η συνέπεια στην εφαρμογή της νομιμότητας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.