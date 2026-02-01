Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η κρατική επιχορήγηση των 2 εκατομμύρια ευρώ και το αδήλωτο υπόγειο λόγω «ακριβής» πυρασφάλειας

 01.02.2026 - 22:32
Βιολάντα: Η κρατική επιχορήγηση των 2 εκατομμύρια ευρώ και το αδήλωτο υπόγειο λόγω «ακριβής» πυρασφάλειας

Την ώρα που οι Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή των ερευνών στο εργοστάσιο «Βιολάντα», εξαιτίας του εμποτισμένου προπανίου στο υπέδαφος της εγκατάστασης και υπό τον κίνδυνο ανάφλεξης και νέας έκρηξης, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται αμείωτα γύρω από τη νομιμότητα της λειτουργίας του εργοστασίου, αλλά και τις πιθανές παραλείψεις που έγιναν κυρίως στον τομέα της πυρασφάλειας.

Και εάν η εγκατάσταση και ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας, λόγω... υψηλού κόστους, αφού όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του MEGA θα στοίχιζε περί των 300.000 ευρώ, τότε η κρατική επιχορήγηση που εγκρίθηκε ύψους 2 εκατ. ευρώ λίγα 24ωρα πριν τη φονική έκρηξη, δημιουργούν επιπλέον ερωτήματα.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA, στις 21 Ιανουαρίου 2026 η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών ενέκρινε την επιχορήγηση ύψους σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της «Βιολάντα». Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε αυτή η χρηματοδότηση, αναζητώντας τυχόν παραλείψεις ή ατασθαλίες.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο έγγραφο, ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ. Στην πράξη, αυτή η επιχορήγηση είχε ως στόχο την περεταίρω ανάπτυξη και την αναβάθμιση των υποδομών της «Βιολάντα», όμως, με δεδομένη την ταμειακή επάρκεια στη ρευστότητα, στο προσκήνιο έρχεται και η διαχείριση δημόσιων πόρων.

Τα 300 χιλιάρικα που... έκρυψαν το υπόγειο

Ωστόσο, αυτή η τραγωδία φαίνεται πως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν δεν είχαν γίνει επτά σοβαρά λάθη που οδήγησαν στη θανατηφόρα έκρηξη και στον θάνατο των πέντε εργαζομένων γυναικών.

Όπως αναφέρεται σε μία διαπίστωση από τα στοιχεία που παρατέθηκαν, ο συνολικός χώρος της εγκατάστασης εκτείνεται σε 3.500 τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί επισήμως. Αντίθετα, ο χώρος του υπογείου που καταλαμβάνει άλλα 400 τετραγωνικά, θα άλλαζε βάσει νόμου την πυρασφάλεια της εγκατάστασης, θα υποχρέωνε σε πολλές περισσότερες παρεμβάσεις και ανανεώσεις με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα πυρόσβεσης, κόστος που είχε εκτιμηθεί κοντά στις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA από τις έρευνες της Πυροσβεστικής, υπάρχουν επτά «χτυπητές» παραλείψεις που αφορά στις ενέργειες που δεν έκανε η εργοδοσία του εργοστασίου και συγκεκριμένα:

 
  • Αδήλωτοι χώροι και δεξαμενές προπανίου χωρίς διορθωτικές κινήσεις
  • Μη ύπαρξη σχεδίου για την αποφυγή συνεπειών από διαρροή
  • Ανύπαρκτοι ή πλημμελείς έλεγχοι υπηρεσιών
  • Υπογειοποίηση των σωληνών προσπανίου χωρίς απαραίτητες προδιαγραφές - προβλεπόμενους ελέγχους
  • Εργα ασφαλτόστρωσης πάνω από τις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου
  • Αδιαφορία στις αναφορές εργαζομένων για ύποπτη οσμή
  • Μη ύπαρξη ελέγχων έστω και την τελευταία στιγμή με φορητούς μετρητές που δεν διέθετε το εργοστάσιο.

Σταμάτησαν οι έρευνες υπό τον φόβο ανάφλεξης

Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργάτριες έχουν διακοπεί προσωρινά, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα ανάφλεξη.

Από την πολύμηνη διαρροή, το προπάνιο είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Στο μεταξύ, η Πυροσβεστική εξακολουθεί μετά από τόσες ημέρες να κάνει ρίψεις νερού, καθώς καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από την εγκατάσταση.

Την ίδια ώρα, έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών την Τρίτη (3/2), με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Στα τέλη Μαρτίου εκτιμά ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό.

