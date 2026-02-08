Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών

 08.02.2026 - 08:49
Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο.

 
Συγκεκριμένα, περιπολικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο μέλη της Αστυνομίας, βρισκόταν στη λωρίδα ασφαλείας, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας παρά το ΓΣΠ, για σκοπούς οδικών ελέγχων και πρόληψης τροχαίων συγκρούσεων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φορτηγό όχημα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αστυνομικού οχήματος.
 
 
Τόσο τα δύο μέλη της Αστυνομίας όσο και ο οδηγός του φορτηγού οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.
 

Δείτε φωτογραφία:

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

