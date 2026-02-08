Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤρως βραστά αυγά κάθε μέρα; Δες τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου
ΥΓΕΙΑ

Τρως βραστά αυγά κάθε μέρα; Δες τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου

 08.02.2026 - 10:07
Τρως βραστά αυγά κάθε μέρα; Δες τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου

Τα βραστά αυγά αποτελούν έναν γρήγορο και πρακτικό τρόπο για την πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως αντιοξειδωτικά, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και χολίνη, ουσία σημαντική για την εγκεφαλική λειτουργία. Επειδή δεν απαιτούν την προσθήκη ελαίων ή λιπών κατά το μαγείρεμα, θεωρούνται μία από τις πιο υγιεινές μορφές κατανάλωσης αυγών, σύμφωνα με τον Jeremy O’Neal, διαιτολόγο-διατροφολόγο και ειδικό στην παχυσαρκία στο UI Health.

Τα βραστά αυγά είναι χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε πρωτεΐνη, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για καθημερινή κατανάλωση στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι -για τους περισσότερους ανθρώπους -αποτελούν μια ωφέλιμη και ασφαλή διατροφική επιλογή.

Πόσες θερμίδες περιέχει ένα αυγό;

Ένα ακόμη σημαντικό θρεπτικό στοιχείο που περιέχουν είναι η χολίνη, ένα βασικό συστατικό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την εγκυμοσύνη, καθώς συμβάλλει στη σύνθεση της ακετυλοχολίνης, μιας ουσίας που εμπλέκεται στις μυϊκές συσπάσεις. Όπως τονίζεται, «η χολίνη είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διάρκεια της κύησης», ενώ, σύμφωνα με τον Δρ. Amar Dave, ειδικό στην ιατρική του τρόπου ζωής στο MedStar Health, έχει αποδειχθεί ότι παίζει ρόλο και στην υποστήριξη των γνωστικών λειτουργιών στους ηλικιωμένους.

Πόση πρωτεΐνη περιέχεται σε ένα αυγό;

Σε ένα μεγάλο βραστό αυγό περιλαμβάνονται περίπου 6 έως 7 γραμμάρια πρωτεΐνη. Αν και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι σημαντική, τα αυγά από μόνα τους δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των ημερήσιων αναγκών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενίσχυση και την αναδόμηση του μυϊκού ιστού. Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης εξαρτάται από παράγοντες όπως το σωματικό βάρος και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Η ελάχιστη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (RDA) είναι 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις αυξημένης σωματικής δραστηριότητας, οι ανάγκες ανεβαίνουν και κυμαίνονται μεταξύ 1,2 και 2 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Αντίστοιχα, κατά την εγκυμοσύνη, συνιστάται η πρόσληψη να φτάνει περίπου τα 1,1 γραμμάρια ανά κιλό βάρους, για την κάλυψη των αυξημένων διατροφικών απαιτήσεων.

Πόσο συχνά μπορώ να τρώω βραστά αυγά;

Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, για τους περισσότερους ανθρώπους, είναι ασφαλές να καταναλώνουν μέχρι ένα αυγό την ημέρα, εφόσον το επιθυμούν. Οι Διατροφικές Οδηγίες για την Αμερική 2020-2025 ενθαρρύνουν την ποικιλία στη διατροφή, προτείνοντας την τακτική κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, γαλακτοκομικών ή εναλλακτικών φυτικής προέλευσης, υγιεινών λιπαρών και τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη. Η διαφοροποίηση των πηγών πρωτεΐνης είναι καθοριστική, όπως τονίζει ο Δρ. Dave, και μπορεί να επιτευχθεί με ένα μείγμα από άπαχα κρέατα, πουλερικά και αυγά. Παράλληλα, συνιστάται η ενσωμάτωση φυτικών επιλογών, όπως η βρώμη, τα όσπρια, οι φακές, οι σπόροι και το τόφου.

Μπορώ να φάω βραστά αυγά αν έχω υψηλή χοληστερόλη;

Όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη συχνά λαμβάνουν συστάσεις να περιορίσουν ή να αποφεύγουν τα αυγά. Η ανησυχία αφορά κυρίως τον κρόκο, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν όλη η διαιτητική χοληστερόλη. Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 200mg χοληστερόλης, σύμφωνα με δεδομένα του USDA (Food Data Central).

«Τα αυγά είναι σίγουρα μια μεγαλύτερη πηγή διαιτητικής χοληστερόλης», αναφέρει ο Δρ. Dave, προσθέτοντας ότι «η συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης χοληστερόλης από τη διατροφή και της εμφάνισης υψηλής χοληστερόλης στο αίμα ή στεφανιαίας νόσου δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς».

Σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου, είναι πιο ουσιώδες να δοθεί έμφαση στην ποσότητα κορεσμένων λιπαρών που καταναλώνονται μέσω των αυγών, παρά στη χοληστερόλη τους. Δίαιτες πλούσιες σε κορεσμένα λίπη σχετίζονται άμεσα με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών, σύμφωνα με τον Δρ. Dave.

Ωστόσο, ακόμη και για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, τα βραστά αυγά δεν χρειάζεται να αποκλείονται πλήρως. Όπως σημειώνει ο O’Neal, όταν η συνολική διατροφή είναι ισορροπημένη -περιορίζοντας τα κορεσμένα λιπαρά, αντικαθιστώντας το κόκκινο κρέας με άπαχες πρωτεΐνες, αποφεύγοντας τα έντονα επεξεργασμένα τρόφιμα και αυξάνοντας την πρόσληψη λαχανικών -τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μια υγιεινή, πλούσια σε πρωτεΐνη επιλογή, εφόσον καταναλώνονται με μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διατροφική ανησυχία, συνιστάται η συμβουλή με επαγγελματία υγείας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλάνο που να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union
ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει
Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών
Συνελήφθη 33χρονος στο Οχάιο για απειλές δολοφονίας κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές αλλά και καταιγίδες το «μενού» των ημερών - Πού και πότε θα σημειωθούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αθλητικές μεταδόσεις: Από που θα δείτε τις ματσάρες στην Κύπρο, Ολυμπιακός-ΠΑΟ, Άρης-ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ-Σίτι και όχι μόνο!

 08.02.2026 - 09:42
Επόμενο άρθρο

Τζούλια Ρόμπερτς: Τρελά ερωτευμένη με τον «αγαπημένο της άντρα» - Η τρυφερή ανάρτηση

 08.02.2026 - 10:22
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

  •  08.02.2026 - 07:51
Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union

Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union

  •  08.02.2026 - 07:57
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

  •  08.02.2026 - 11:23
Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών

Φωτογραφία: Ιδού το περιπολικό που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο - Η κατάσταση των τριών τραυματιών

  •  08.02.2026 - 08:49
Καραγιάννης: Υπαρκτό το σενάριο δεύτερου κύματος γρίπης – Ανησυχία για νέο υποστέλεχος

Καραγιάννης: Υπαρκτό το σενάριο δεύτερου κύματος γρίπης – Ανησυχία για νέο υποστέλεχος

  •  08.02.2026 - 12:19
Θλίψη στο Παραλίμνι: Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Τάκης Κυθραιώτης - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη στο Παραλίμνι: Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Τάκης Κυθραιώτης - Δείτε φωτογραφία του

  •  08.02.2026 - 11:57
ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;

ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;

  •  08.02.2026 - 07:59
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

  •  08.02.2026 - 08:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα