Αποκαλύψεις, ανατροπές, καταγγελίες και… δράσεις: Τα θέματα που μας απασχόλησαν - Από Annie και Φαίδωνα μέχρι Φειδία και State of Union

Από τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον κυβερνητικό προγραμματισμό της νέας χρονιάς, μέχρι τις αποκαλύψεις της Annie Alexui, την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και τις κινήσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης παρέμεινε αμείωτο.

1/ Annie Alexui: Αποκαλύψεις που συγκλόνισαν

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της Annie Alexui στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma. Με λόγο αιχμηρό και χωρίς περιστροφές, η ίδια προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για υποθέσεις που –όπως υποστηρίζει– σημάδεψαν τη ζωή της, μίλησε για τις καταγγελίες που έχει δημοσιοποιήσει, αλλά και για την απόφασή της να απομακρυνθεί από την Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»

Αναφερόμενη στην υπόθεση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και τον κατ’ ισχυρισμόν βιασμό, δήλωσε ότι τον αποκαλούσε δημόσια βιαστή, υποστηρίζοντας πως γνώριζε ονομαστικά τα φερόμενα θύματα, τις ημερομηνίες και τα περιστατικά. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε μεταβεί στο παρελθόν στην Αστυνομία ζητώντας να εξεταστούν βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, αποτύπωναν τον βιασμό της, χωρίς –κατά την ίδια– να υπάρξει ανταπόκριση.

Η Annie Alexui παραδέχθηκε επίσης ότι λαμβάνει πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει σχέση με τον υπόκοσμο και ότι οι επαφές αυτές έγιναν στο πλαίσιο έρευνας. Τόνισε ακόμη πως έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με την Αστυνομία Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επαφή θα γίνει μόνο υπό συγκεκριμένους όρους.

Την ίδια στιγμή, νέα βίντεό της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας, αλλά και κατά της στάσης ορισμένων γυναικών σε σχέση με την υπόθεση Φαίδωνος.

2/ Φειδίας Παναγιώτου: Υποψηφιότητα, Ευρωκοινοβούλιο και αντιδράσεις

Στο πολιτικό προσκήνιο βρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Μιλώντας στο Sigma και στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ανέδειξε το δίλημμα που προκύπτει σε σχέση με τη θέση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας παράλληλα ότι βρίσκεται «στα πρόθυρα» δημιουργίας πολιτικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων εκλογών, σε περίπτωση που εκλεγεί και επιλέξει να παραμείνει στην Κύπρο, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να κοστίσει εκατομμύρια στο κράτος.

Παράλληα, σε νέο βίντεο που ανήρτησε, απάντησε και στις επικρίσεις για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταγγέλλοντας παράλληλα διαρροή προσωπικών του δεδομένων και κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας, καθώς, όπως ανέφερε, λαμβάνει δεκάδες απειλητικά μηνύματα.

3/ Φαίδωνας Φαίδωνος: Αργία και ποινική έρευνα

Καταιγιστικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στην Πάφο, με τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος να τίθεται σε αργία, μαζί με τον Δήμαρχο Λευκονοίκου Πιέρη Γυψιώτη, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διεξάγεται εις βάρος του Δημάρχου Πάφου.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά από κατάθεση γυναίκας που φέρεται να εμπλέκει τον δήμαρχο σε αδικήματα σεξουαλικής φύσης, με γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά πριν από περίπου δέκα χρόνια. Ο ίδιος ο Φαίδωνας Φαίδωνος δηλώνει αποφασισμένος να δώσει νομική μάχη, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες είναι αβάσιμες.

Με την αργία των δημάρχων, τα καθήκοντα ανέλαβαν οι αντιδήμαρχοι, ενώ η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να κρίνει τόσο το πολιτικό όσο και το νομικό μέλλον των εμπλεκομένων.

4/ «State of the Union»: Σχέδια, έργα και πολιτικές για το 2026

Περισσότερες από 55 πολιτικές δράσεις που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών περιλαμβάνει ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το 2026, τον οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του «State of the Union».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, πρόκειται για έργα που είτε ολοκληρώνονται είτε επεκτείνονται, αλλά και για νέες πρωτοβουλίες που «μπαίνουν στο αυλάκι», με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική και τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους.

Δείτε κωδικοποιημένες τις δράσεις που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης:

Προτεραιότητα 1: Ασφάλεια και Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική

1. Σύσφιξη δεσμών με κράτη της Κεντρικής Ασίας και την Ινδία.

2. Υπογραφή Συμφωνίας με το Ισραήλ για ανάπτυξη και αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη».

3. Υπογραφή εμπορικής συμφωνίας για το κοίτασμα «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

4. Ολοκλήρωση τεχνικών απαιτήσεων για πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν.

5. Προκήρυξη προσφορών για αναβάθμιση ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης»

6. Εκσυγχρονισμό Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

7. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAFE.

8. Αξιοποίηση Αμερικάνικων Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.

9. Βελτίωση θεσμού ΣΥΟΠ και όρων απασχόλησης.

10. Αναβάθμιση εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού Εθνικής Φρουράς.

11. Εκσυγχρονισμός ατομικού εξοπλισμού Εφέδρων και Εθνοφυλάκων.

12. Εφαρμογή ολοκληρωμένης Στρατηγικής Ένταξης νομίμως διαμενόντων Μεταναστών.

13. Πλήρης προσαρμογή στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

14. Κατασκευή ελικοδρομίου Σολέας–Μαραθάσας.

15. Εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης.

16. Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο.

17. Εγκατάσταση 3 πρόσθετων κινητών μονάδων αφαλάτωσης.

18. Ανασυγκρότηση σωφρονιστικού συστήματος/ Σχεδιασμός για ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος εκτός αστικού ιστού.

19. Ενδυνάμωση θεσμού ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων.

20. Λειτουργία Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προτεραιότητα 2: Ισχυρή και Ανθεκτική Οικονομία

21. Εφαρμογή Φορολογικής Μεταρρύθμισης.

22. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση (νομοσχέδιο).

23. Σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

24. Εκσυγχρονισμός περί Εταιρειών Νόμου.

25. Αποκρατικοποίηση ΧΑΚ

26. Δημιουργία σύγχρονου δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Ανάπτυξη Ειδικών Ζωνών Εφοδιασμού και Αποθήκευσης στα αεροδρόμια.

27. Προκήρυξη προσφορών για κατασκευή του λιμένα στο Βασιλικό.

28. Ολοκλήρωση μελετών για ανάπτυξη λιμένα Λάρνακας

29. Τουριστικό μοντέλο για ενσωμάτωση φιλοξενίας και υπηρεσιών εντός παραδοσιακού ιστού, αναβίωση υπαίθρου, ανάδειξη νέων προορισμών.

30. Κατάρτιση Δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Επισιτιστική Ασφάλεια.

Προτεραιότητα 3: Εκσυγχρονισμός του κράτους και μεταρρυθμίσεις

31. Εκατό νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

32. Νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οδικών Μεταφορών και στην Αστυνομία.

33. Αναβάθμιση εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» με εισαγωγή νέων υπηρεσιών.

34. Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

35. Λειτουργία κυπριακού AI Factory και δημιουργία εθνικού υπερυπολογιστή.

36. Επανασχεδιασμός των διαδικασιών του Τμήματος Κτηματολογίου.

37. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ορθολογική αξιοποίηση κρατικής γης.

38. Εκσυγχρονισμός πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού (τοπικά σχέδια, δήλωση πολιτικής, κτλ.).

Προτεραιότητα 4: Λογοδοσία, διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς

39. Αναβάθμιση και ενδυνάμωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

40. Δημιουργία εθνικού μηχανισμού ελέγχου ξένων επενδύσεων.

Προτεραιότητα 5: Ευημερία των πολιτικών και βελτίωση καθημερινότητας

41. Κατάθεση Νομοσχεδίου για την Ειδική Εκπαίδευση.

42. Περαιτέρω επικαιροποίηση Αναλυτικών Προγραμμάτων/ Καλλιέργεια Σύγχρονων Δεξιοτήτων.

43. Επέκταση θεσμού Τεχνικού Γυμνασίου σε Πάφο και Ελεύθερη Αμμόχωστο.

44. Δημιουργία 60 επιπλέον προαιρετικών ολοήμερων σχολείων στη Δημοτική Εκπαίδευση και ποιοτική βελτίωση του θεσμού.

45. Πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος στα Νηπιαγωγεία.

46. Εισαγωγή Κοινωνικού Λειτουργού σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης.

47. Πολιτιστικό Πρόγραμμα Κυπριακής Προεδρίας.

48. Έναρξή υλοποίηση στρατηγικής για την Πολιτιστική Διπλωματία.

49. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Προγράμματος Ικανοποίησης Αναγκών (capacity planning) στον τομέα της Υγείας.

50. Ολοκλήρωση έργων βελτίωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε όλες τις Επαρχίες (Ανακαίνιση και επέκταση ΤΑΕΠ και δημιουργία νέας νευρολογικής κλινικής στη Λ/σια, Βελτιωτικές εργασίες στο Νοσοκομείο Λ/σου και Νέες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και Αιμοκάθαρσης, Αναβάθμιση ΤΑΕΠ και Τμήματος Ακτινολογίας στη Λ/κα, Δημιουργία Πνευμονολογικής Κλινικής στην Πάφο).

51. Έναρξή διαδικασίας για ανέγερση Νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς.

52. Προώθηση ίδρυσης Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων.

53. Κατασκευή 258 νέων προσιτών οικιστικών μονάδων από τον ΚΟΑΓ μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

54. Κατασκευή 500 νέων οικιστικών μονάδων σε κρατική γη σε συνεργασία με ιδιωτικό τομέα.

55. Αναθεώρηση Στεγαστικών Σχεδίων για κάλυψη περισσότερων δικαιούχων.

56. Προώθηση μεγάλων οδικών έργων (κατασκευή αυτοκινητοδρόμων Ευρύχου - Αστρομερίτη, Λ/σιας - Παλαιχώρι, προκήρυξη διαγωνισμού για αυτοκινητόδρομους Δένειας- Αστρομερίτη, Πόλης Χρυσοχούς - Στρουμπί, Β’ Φάσης Λ/σου – Σαιττά και Α’ Φάσης Β. Παρακαμπτήριου Λ/σου, υλοποίηση επόμενων φάσεων περιμετρικού Λ/σιας και εργασίες ολοκλήρωσης οδικού δικτύου στα αστικά κέντρα)

57. Σχέδιο «Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα».

58. Εκσυγχρονισμός φοιτητικής χορηγία.

59. Αναβάθμιση θεσμού κατ’ οίκον φροντίδας.