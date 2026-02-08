Η πιο σημαντική διέλευση των επόμενων ημερών είναι η είσοδος του Κρόνου στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου. Ο Κρόνος θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς έως τις 12 Απριλίου 2028.

Η παρουσία του στον Κριό βοηθά στην έναρξη μιας νέας εποχής, καθώς ό,τι δημιουργείτε υπό την επιρροή του Κρόνου έχει τη δυναμική να διαρκέσει για μια ζωή. Αυτή η διετής περίοδος απαιτεί να αφοσιωθείτε στα όνειρά σας και να εξασκηθείτε στην υπομονή μέχρι να δείτε αποτελέσματα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τυχερή φάση ή μια τυχαία απόφαση, αλλά για μια ουσιαστική επένδυση κόπου ώστε να δημιουργήσετε όλα όσα πάντα επιθυμούσατε. Αυτή την εβδομάδα, τα συγκεκριμένα ζώδια αφοσιώνονται στις προθέσεις τους και προσεγγίζουν τις αλλαγές με υπομονή, προσελκύοντας έτσι την καλή τύχη. Ό,τι είναι γραμμένο για εσάς, θα έρθει. Τιμήστε αυτό που νιώθετε κάλεσμα να κυνηγήσετε και γίνετε ενεργοί συμμέτοχοι στη ζωή που θέλετε να χτίσετε.

Έρχονται «χρυσές» μέρες για 3 ζώδια – «Η τύχη θα είναι στο πλευρό σας από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου»

Καρκίνος

Λέων

Δίδυμος

Αυτή την εβδομάδα θα ερωτευτείτε ξανά τη ζωή σας, Καρκίνοι. Η Αφροδίτη εισέρχεται στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου, φέρνοντας μαζί της μια πραγματικά τυχερή ενέργεια, γεμάτη άφθονες προτάσεις και ευκαιρίες για εσάς.

Η Αφροδίτη συναντά τον Ερμή και τον Βόρειο Δεσμό σε αυτό το ζώδιο του νερού, βοηθώντας σας να στρέψετε τη ζωή σας προς μια νέα, θετική κατεύθυνση. Δώστε προσοχή σε όσα προκύπτουν αυτό το διάστημα και εστιάστε στη διαδρομή και όχι μόνο στον τελικό προορισμό.

Η μετακίνηση της Αφροδίτης στους Ιχθύες αποτελεί μέρος ενός stellium (συγκέντρωση πλανητών) που χτίζεται σε αυτό το ζώδιο. Αυτές οι διελεύσεις σάς προτρέπουν να παραμείνετε ανοιχτοί, να αναλάβετε δράση και να δημιουργήσετε χώρο για όλα όσα ελπίζετε να πραγματοποιήσετε.

Αν και οι άλλοι ίσως χρειαστεί να επιστρατεύσουν την υπομονή τους αυτή την εβδομάδα, εσείς αποτελείτε την εξαίρεση. Πολλές από τις ανταμοιβές και τα όνειρα για τα οποία εργάζεστε σκληρά, επιτέλους καρποφορούν. Απλώς βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι να αδράξετε τη νέα σας ζωή και να αξιοποιήσετε στο έπακρο την τύχη που προσελκύετε.

Ήρθε η ώρα να πάρετε τα όνειρά σας στα σοβαρά, αγαπημένοι Λέοντες. Ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου, δίνοντας το σύνθημα για ένα νέο ταξίδι στη ζωή σας. Καλείστε να αφήσετε πίσω σας τις απλές επιθυμίες και να τις μετατρέψετε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης.

Ίσως χρειαστεί να πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις, όμως ευτυχώς διαθέτετε όλα τα εργαλεία για να μετατρέψετε αυτή την περίοδο σε μια εποχή απόλυτης επιτυχίας.

Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης του συγχρονισμού και των αποτελεσμάτων που κερδίζονται μέσα από την προσπάθεια. Στον Κριό, στοχεύει στα όνειρα που κάνετε για τη ζωή σας, ειδικά σε εκείνα που δεν έχετε τολμήσει ακόμα να κυνηγήσετε. Ο Κρόνος συναντά τον Ποσειδώνα στον Κριό, όπου και θα παραμείνει έως τις 12 Απριλίου 2028. Αυτή η διέλευση θα σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε πλήρως αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής σας.

Φροντίστε να δώσετε «σάρκα και οστά» στις ιδέες σας αυτή την εβδομάδα. Αφιερώστε χρόνο για να σχεδιάσετε τα βήματα ενός νέου εγχειρήματος και μη διστάσετε μπροστά στη σκληρή δουλειά.

Είναι η στιγμή να αποκτήσετε επιτέλους μια ζωή που θα νιώθετε πραγματικά δική σας, αντί να αναλώνετε τον χρόνο σας στα όνειρα των άλλων. Οργανώστε όσα θέλετε να πετύχετε και πιστέψτε σε όλα όσα μπορείτε να δημιουργήσετε, γιατί αυτή τη στιγμή προσελκύετε πραγματικά μεγάλη τύχη.

Δίδυμος

Αποδεχτείτε τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, Δίδυμοι. Στις 15 Φεβρουαρίου, η Σελήνη ενώνεται με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, πυροδοτώντας μια ριζική και προδιαγεγραμμένη αλλαγή.

Με τη Σελήνη και τον Πλούτωνα να ευθυγραμμίζονται σε αυτό το ζώδιο του αέρα, είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στη διαίσθησή σας, καθώς εντείνεται κατακόρυφα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Αυτή η ενέργεια στοχεύει στο να φέρει στην επιφάνεια μια νέα επίγνωση από τα βάθη του υποσυνειδήτου σας.

Ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στον σκοπό σας και στο μονοπάτι που προορίζεστε να ακολουθήσετε σε αυτή τη ζωή. Η ευθυγράμμιση Σελήνης-Πλούτωνα σας βοηθά να καταλάβετε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρετε.

Ακούστε το εσωτερικό σας κάλεσμα, είτε πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο είτε απλώς για την επιστροφή σε μια ξεχασμένη αλήθεια. Είστε πλασμένοι για πολύ σπουδαιότερα πράγματα από εκείνα που επιτρέπατε στον εαυτό σας να σας αποσπούν μέχρι τώρα. Αυτή η ενέργεια σας υπενθυμίζει ποιοι είστε και γιατί βρίσκεστε εδώ.

Να είστε προετοιμασμένοι, γιατί η Σελήνη και ο Πλούτωνας λειτουργούν με απροσδόκητους τρόπους, όμως πάντα σας οδηγούν εκεί που πραγματικά ανήκετε. Αγκαλιάστε την καλή τύχη που προσελκύετε, Δίδυμοι.

Πηγή: enikos.gr