ThemaExplained: Αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;

Ένα ερώτημα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα με τη σκόνη που έφτανε σε κόκκινα επίπεδα για πολλές μέρες είναι αφού βρέχει, πώς γίνεται να έχουμε και σκόνη;

Μιλήσαμε με λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας και καταγράφουμε τα εξής:

H σκόνη στο νησί μας έρχεται από νότιο-δυτικές διευθύνσεις κυρίως. Έχουμε και από ανατολικές ερήμους στην περιοχή μας, αλλά τα πλείστα επεισόδια που έχουμε στην περιοχή μας είναι από νότιο-δυτικές διευθύνσεις.

Η ανώτερη ατμόσφαιρα κάποτε σχηματίζει κάποια patterns (μοτίβα), κάποια συστήματα τα οποία ευνοούνται και από νότιο-δυτικές κυκλοφορίες. Γι' αυτό και παρόλο που είναι σπάνιο, δεν αποκλείεται να συμβεί να έχουμε και τα δύο φαινόμενα, δηλαδή και σκόνη και βροχή.

Εάν νότιο-δυτικά μας έχουμε σκόνη, δηλαδή θέλει κυκλοφορία και αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες τότε μπορεί να βρέξει κιόλας.

Μάλιστα ο λειτουργός έθεσε το εξής ερώτημα: «Βρέξει συνέχεια; Όχι. Αν έρχεται όμως σκόνη συνέχεια; Άρα τις ώρες που δεν βρέχει, αν έρχεται συνεχόμενα σκόνη, τότε θα έχουμε σκόνη»

Άρα με απλά λόγια, μπορεί να βρέξει για ένα χρονικό διάστημα, να «κάτσει» η σκόνη και απλά έρχεται κι άλλη συνέχεια.

Τι γίνεται το βράδυ όταν έχει και υγρασία

Τα σωματίδια της σκόνης πολλές φορές βοηθούν στη συμπύκνωση της υγρασίας και γίνεται πιο πυκνή η ομίχλη.

Μάλιστα, ο λειτουργός σύστησε προσοχή όσον αφορά την ορατότητα την περίοδο και στις περιοχές που έχουμε σκόνη. Μπορεί να μην υπάρχει στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας αλλά ανεβαίνοντας ψηλότερα στα βουνά η ορατότητα να είναι χαμηλότερη και να είναι πιο επικίνδυνο για την οδήγηση.

Πώς φεύγει η σκόνη

Οι μηχανισμοί απομάκρυνσης της σκόνης είναι τρεις.

Ένας είναι η βαρύτητα. Να πέσει κάτω δηλαδή στο έδαφος από μόνη της. Ναι, που μόνη τ

Ο άλλος είναι ο άνεμος.

Και ο τρίτος είναι η απόκλισή της μέσω της βροχής. Ουσιαστικά τα σταγονίδια της βροχής μαζεύουν τη σκόνη και τη ρίχνουν κάτω.

Ήρθε πιο νωρίς φέτος η σκόνη;

Δεν υπάρχει κάποια περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε σκόνη. Για να έχουμε σκόνη, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι να υπάρχει σκόνη στην περιοχή μας. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει δυνατή κυκλοφορία ανέμων για να τη φέρνει στην περιοχή μας.

Αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι να έχουμε πιο πολλά καταγεγραμμένα επεισόδια. Αλλά σε θέμα έντασης είναι το ίδιο. Έχουμε ένα με δύο επεισόδια πυκνής σκόνης τον χρόνο και έχουμε αρκετά επεισόδια αραιής σκόνης καθόλη τη διάρκεια του έτους.