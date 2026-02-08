Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

Όπως ανέφερε, η επιτροπή την οποία απαρτίζουν τρεις πανεπιστημιακοί μαζί με την νομοκανονική επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, θα έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές σε περίπου δύο μήνες.

Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι οι αλλαγές δεν θα αφορούν μόνο στον τρόπο εκλογής των νέων επισκόπων που θα γίνεται απευθείας από την Σύνοδο, αλλά και σε άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της δικονομίας. Ανέφερε ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση και για τις δίκες που διεξάγονται με την εμπλοκή ιερωμένων. Επισήμανε πως η ύπαρξη πολλών λεπτομερειών και δικηγόρων στην Ιερά Σύνοδο, είναι κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται σε άλλες εκκλησίες και θα πρέπει να αποφευχθεί.

Για την δεύτερη προσφυγή Τυχικού στο Φανάρι, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είπε ότι δεν γνωρίζει ποιά θα είναι η κατάληξη, προσθέτοντας πως η Σύνοδος απλώς διαβίβασε το σχετικό αίτημα.

Πηγή: ΡΙΚ