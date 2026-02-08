Θλίψη στο Παραλίμνι: Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Τάκης Κυθραιώτης - Δείτε φωτογραφία του

Με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση, η τοπική κοινωνία του Παραλιμνίου αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό και πολυεπίπεδο αποτύπωμα τόσο στον χώρο της ιατρικής όσο και στη δημόσια ζωή.

Ο θάνατος του ιατρού Τάκη Κυθραιώτη προκαλεί θλίψη και αναστοχασμό για μια πορεία που χαρακτηρίστηκε από προσφορά, ήθος και ανιδιοτελή αφοσίωση στον άνθρωπο και στο κοινό καλό.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος, αναδεικνύοντας το έργο και τη συμβολή του τόσο στην υγεία όσο και στην κοινωνία.

Η ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου:

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του ιατρού Τάκη Κυθραιώτη, ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση τόσο την επιστήμη όσο και τα κοινά.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ιδιωτικού Νοσοκομείου ΛΗΤΩ και μέχρι τις τελευταίες του ημέρες προσέφερε το έργο του με συνέπεια και αυταπάρνηση, έχοντας πάντοτε ως ύψιστο μέλημα την υγεία και την αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς.

Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτής του «Φάρου Ζωής», μιας πρωτοβουλίας ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, στην οποία πίστεψε πρώτος και την οποία ανέπτυξε με επιτυχία, αφήνοντας ένα έργο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σημαντική υπήρξε και η προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου κατά τις περιόδους 1986–1996 και 2001–2006, υπηρετώντας τον Δήμο και τους δημότες με ήθος, υπευθυνότητα και γνήσιο ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.