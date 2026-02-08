Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Eρχιουρμάν συναντάται με τον ΓΓ των ΗΕ στις 11/2

 08.02.2026 - 13:10
O Eρχιουρμάν συναντάται με τον ΓΓ των ΗΕ στις 11/2

O T/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αναφέρει ανακοίνωση της "προεδρίας" στα κατεχόμενα.

Ο Τ/κ ηγέτης θα ανταλλάξει απόψεις με τον Γκουτέρες για το Κυπριακό και τις τρέχουσες εξελίξεις, αναφέρεται. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 08.02.2026 - 13:00
 08.02.2026 - 13:11
Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

