O Eρχιουρμάν συναντάται με τον ΓΓ των ΗΕ στις 11/2

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση
Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.