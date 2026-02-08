O Eρχιουρμάν συναντάται με τον ΓΓ των ΗΕ στις 11/2

Ο Τ/κ ηγέτης θα ανταλλάξει απόψεις με τον Γκουτέρες για το Κυπριακό και τις τρέχουσες εξελίξεις, αναφέρεται. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ