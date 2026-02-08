Themasports lifenewscy
Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

 08.02.2026 - 14:38
Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ένα ζευγάρι στη Ναύπακτο, ο Βασίλης και η Τόνια, πραγματοποίησε ένα διαφορετικό gender reveal, επιλέγοντας έναν πρωτότυπο τρόπο για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού τους.

Η ανακοίνωση έγινε από αέρος, όταν συγγενικό τους πρόσωπο, πιλότος αεροσκάφους, πέταξε πάνω από την παραλία του Γριμπόβου και απελευθέρωσε μπλε σκόνη, γνωστοποιώντας ότι το ζευγάρι περιμένει αγόρι.

Το γεγονός παρακολούθησαν συγγενείς και φίλοι, ενώ η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα nafpaktianews.gr, στο οποίο περιλαμβάνονται και προβλέψεις για το φύλο του μωρού.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

