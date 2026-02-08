«Έφυγε» η 42χρονη που εντοπίστηκε λιπόθυμη σε τουαλέτα του ΓΝ Λάρνακας μετά από χειρουργείο

Τον θάνατό της γνωστοποίησε η αδελφή της με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση από τον ΟΚΥπΥ, με αρμόδιους λειτουργούς να έχουν αναλάβει τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.

Η 42χρονη, που έπασχε από κατά πλάκα σκλήρυνση, παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της μετά την επέμβαση, ενώ η οικογένειά της έχει ήδη αποστείλει επιστολή στη διεύθυνση του νοσηλευτηρίου, καταγράφοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν.