Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Απολαύστε, σχετικά, καθαρό ουρανό τώρα γιατί… επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Συνεχίζεται η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Απολαύστε, σχετικά, καθαρό ουρανό τώρα γιατί… επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Συνεχίζεται η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

 08.02.2026 - 16:52
Καιρός: Απολαύστε, σχετικά, καθαρό ουρανό τώρα γιατί… επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Συνεχίζεται η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τοπικά, αναμένεται να παρατηρείται χαμηλή νέφωση, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα δυτικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες , κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Eurovision 2026: Το τραγούδι της Κύπρου παρουσιάζεται απόψε
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει
Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων
Συνελήφθη 33χρονος στο Οχάιο για απειλές δολοφονίας κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κράτος μπανανία»: Όχημα πάρκαρε και… «έκοψε» ποδηλατοδρόμο στα δύο – «Να τα σηκώνει γερανός» – Δείτε βίντεο

 08.02.2026 - 16:34
Επόμενο άρθρο

Μεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα

 08.02.2026 - 17:22
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

  •  08.02.2026 - 07:51
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

  •  08.02.2026 - 11:23
«Έφυγε» η 42χρονη που εντοπίστηκε λιπόθυμη σε τουαλέτα του ΓΝ Λάρνακας μετά από χειρουργείο

«Έφυγε» η 42χρονη που εντοπίστηκε λιπόθυμη σε τουαλέτα του ΓΝ Λάρνακας μετά από χειρουργείο

  •  08.02.2026 - 15:15
Πήγε με άδειο αυτοκίνητο στα κατεχόμενα και έφυγε με γεμάτο - Τον συνέλαβαν στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Πήγε με άδειο αυτοκίνητο στα κατεχόμενα και έφυγε με γεμάτο - Τον συνέλαβαν στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

  •  08.02.2026 - 12:58
Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων

Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων

  •  08.02.2026 - 14:25
Καιρός: Απολαύστε, σχετικά, καθαρό ουρανό τώρα γιατί… επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Συνεχίζεται η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός: Απολαύστε, σχετικά, καθαρό ουρανό τώρα γιατί… επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Συνεχίζεται η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

  •  08.02.2026 - 16:52
«Κράτος μπανανία»: Όχημα πάρκαρε και… «έκοψε» ποδηλατοδρόμο στα δύο – «Να τα σηκώνει γερανός» – Δείτε βίντεο

«Κράτος μπανανία»: Όχημα πάρκαρε και… «έκοψε» ποδηλατοδρόμο στα δύο – «Να τα σηκώνει γερανός» – Δείτε βίντεο

  •  08.02.2026 - 16:34
Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

  •  08.02.2026 - 14:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα