Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι η Κύπρος συμμετείχε ενεργά στη συντονισμένη διεθνή επιχείρηση «eVAPER8», που διοργανώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά την περίοδο 23 Νοεμβρίου με 21 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο τον έλεγχο και τον εντοπισμό υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία ενδεχομένως να περιείχαν νέες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες.

Τον εθνικό συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε το Τμήμα Τελωνείων, με τη συμμετοχή και συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου (ΥΚΑΝ και Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων), των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Κατά την επιχειρησιακή περίοδο πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι στις εισαγωγές εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν και διενεργήθηκαν έλεγχοι σε τρία υποστατικά πώλησης κανναβινοειδών (CBD) στη Λευκωσία, στην Πάφο και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, στις 2, 11 και 18 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο υποστατικό της Λευκωσίας, το Τμήμα Τελωνείων εντόπισε και κατακράτησε 85 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, από τα οποία 25 διαφορετικά δείγματα διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο.

Η ΥΚΑΝ προχώρησε στην κατάσχεση 269 συσκευασιών προϊόντων, που περιείχαν κάνναβη ή τετραυδροκανναβινόλη (THC), ενώ οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες κατέσχεσαν 20 συσκευασίες προϊόντων με κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), χωρίς άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία, κατά παράβαση του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου 70(Ι)/2001.

Επιπρόσθετα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντόπισαν δύο συσκευασίες προϊόντων με CBD, οι οποίες απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά βάσει του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου 54(Ι)/1996.

Στο υποστατικό της Πάφου, το Τμήμα Τελωνείων κατακράτησε 33 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, με επτά διαφορετικά δείγματα να αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η ΥΚΑΝ εντόπισε 13 συσκευασίες προϊόντων με τετραυδροκανναβινόλη (THC), 15 προϊόντα που περιείχαν κάνναβη, καθώς και 12 χειροποίητα τσιγάρα με κάνναβη, ενώ οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες κατέσχεσαν τρεις συσκευασίες προϊόντων CBD χωρίς άδεια κυκλοφορίας, ενώ οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντόπισαν μία συσκευασία προϊόντος CBD, η διάθεση της οποίας απαγορεύεται από τη νομοθεσία περί τροφίμων.

Στο υποστατικό του Παραλιμνίου, το Τμήμα Τελωνείων εντόπισε και κατακράτησε 75 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο, με 24 διαφορετικά δείγματα να αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Παράλληλα, η ΥΚΑΝ προχώρησε στην κατάσχεση 234 συσκευασιών προϊόντων που περιείχαν κάνναβη ή τετραυδροκανναβινόλη (THC), ενώ οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες κατέσχεσαν δύο συσκευασίες προϊόντων CBD χωρίς άδεια κυκλοφορίας, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την έκθεση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε όλα τα δείγματα υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα που εξετάστηκαν «εντοπίστηκαν απαγορευμένες ναρκωτικές ή νέες ψυχότροπες συνθετικές ουσίες, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία». Ως αποτέλεσμα, το Τμήμα Τελωνείων προχώρησε στην κατάσχεσή τους.

Σημειώνεται ότι από τη συσκευασία των προϊόντων προκύπτει πως φέρονται να έχουν προέλευση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις χώρα παραγωγής και προέλευσης εμφανίζεται η Ελλάδα.

Το Τμήμα Τελωνείων, η ΥΚΑΝ και οι υπόλοιπες συναρμόδιες υπηρεσίες, με βάση τα αποτελέσματα της επιχείρησης, σε συνδυασμό και με πρόσφατα περιστατικά λιποθυμιών και απώλειας αισθήσεων μαθητών σε σχολεία, εκφράζουν «έντονη ανησυχία» και «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κυκλοφορία και κατανάλωση τέτοιων προϊόντων, ιδιαίτερα από νέους».

Τονίζουν την άμεση ανάγκη συνεργασίας και λήψης δραστικών μέτρων από τους φορείς τόσο της εκτελεστικής, όσο και της νομοθετικής εξουσίας, με στόχο τον περιορισμό της κυκλοφορίας και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την ανάγκη σοβαρής επανεξέτασης της χορήγησης άδειας λειτουργίας υποστατικών που διαθέτουν στο κοινό κανναβινοειδή προϊόντα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ