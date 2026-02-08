Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑΚΕΛ σε υπ. Γεωργίας: Να σηκώσει μανίκια αντί να κουνά το δάκτυλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ σε υπ. Γεωργίας: Να σηκώσει μανίκια αντί να κουνά το δάκτυλο

 08.02.2026 - 14:45
ΑΚΕΛ σε υπ. Γεωργίας: Να σηκώσει μανίκια αντί να κουνά το δάκτυλο

Απάντηση έδωσε το ΑΚΕΛ στην Υπουργό Γεωργίας για το Υδατικό.

Η κατάσταση στο υδατικό είναι πολύ κρίσιμη για να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τέχνασμα από την Υπουργό Γεωργίας και την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αν υπηρχε σχεδιασμός και στρατηγική η κυβέρνηση δεν θα έτρεχε πίσω απο τις εξελίξεις. Δεν θα δήλωνε ότι έλυσε το υδατικό, την ώρα που αποφασίζει περικοπές στο νερό για τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Δεν θα συνέχιζε να παραχωρεί τεράστιες ποσότητες νερού σε γκολφ και μεγάλες αναπτύξεις, περιορίζοντας τα αποθέματα για την κοινωνία.

Το νερό δεν είναι πολυτέλεια είναι κοινωνικό αγαθό. Τα όσα χθές επανακατάθεσε ως προτάσεις το ΑΚΕΛ αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το νερό με στόχο να αντιμετωπίσει η χώρα την λειψυδρία. Καλό είναι η Υπουργός αντί να κουνά το δάκτυλο να σηκώσει μανίκια και να αρχίσει δουλειά έστω και αργοπορημενα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Eurovision 2026: Το τραγούδι της Κύπρου παρουσιάζεται απόψε
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει
Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων
Συνελήφθη 33χρονος στο Οχάιο για απειλές δολοφονίας κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

 08.02.2026 - 14:38
Επόμενο άρθρο

Ντέγκενεκ: «Ήταν εύκολη απόφαση να έρθω στον ΑΠΟΕΛ - Έχουμε ικανό ρόστερ με μέλλον»

 08.02.2026 - 15:00
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 διαμορφώνονται ήδη ως μία από τις πιο σύνθετες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Τα δεδομένα του εκλογικού σώματος, οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις, η έντονη πολυδιάσπαση του κομματικού σκηνικού και οι εσωτερικές αναταράξεις σε παραδοσιακά κόμματα συνθέτουν ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, όπου τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Ρευστότητα, φθορά και η μάχη για την πολιτική επιβίωση

  •  08.02.2026 - 07:51
Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

Αρχιεπίσκοπος: Μετά το Πάσχα οι αλλαγές στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου – Τι αλλάζει

  •  08.02.2026 - 11:23
«Έφυγε» η 42χρονη που εντοπίστηκε λιπόθυμη σε τουαλέτα του ΓΝ Λάρνακας μετά από χειρουργείο

«Έφυγε» η 42χρονη που εντοπίστηκε λιπόθυμη σε τουαλέτα του ΓΝ Λάρνακας μετά από χειρουργείο

  •  08.02.2026 - 15:15
Πήγε με άδειο αυτοκίνητο στα κατεχόμενα και έφυγε με γεμάτο - Τον συνέλαβαν στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Πήγε με άδειο αυτοκίνητο στα κατεχόμενα και έφυγε με γεμάτο - Τον συνέλαβαν στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

  •  08.02.2026 - 12:58
Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων

Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων

  •  08.02.2026 - 14:25
Καραγιάννης: Υπαρκτό το σενάριο δεύτερου κύματος γρίπης – Ανησυχία για νέο υποστέλεχος

Καραγιάννης: Υπαρκτό το σενάριο δεύτερου κύματος γρίπης – Ανησυχία για νέο υποστέλεχος

  •  08.02.2026 - 12:19
«Κράτος μπανανία»: Όχημα πάρκαρε και… «έκοψε» ποδηλατοδρόμο στα δύο – «Να τα σηκώνει γερανός» – Δείτε βίντεο

«Κράτος μπανανία»: Όχημα πάρκαρε και… «έκοψε» ποδηλατοδρόμο στα δύο – «Να τα σηκώνει γερανός» – Δείτε βίντεο

  •  08.02.2026 - 16:34
Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ξέφυγαν με τα gender reveal - Ζευγάρι αποκάλυψε το φύλο του μωρού από... αέρος - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

  •  08.02.2026 - 14:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα