ΑΚΕΛ σε υπ. Γεωργίας: Να σηκώσει μανίκια αντί να κουνά το δάκτυλο

Η κατάσταση στο υδατικό είναι πολύ κρίσιμη για να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τέχνασμα από την Υπουργό Γεωργίας και την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αν υπηρχε σχεδιασμός και στρατηγική η κυβέρνηση δεν θα έτρεχε πίσω απο τις εξελίξεις. Δεν θα δήλωνε ότι έλυσε το υδατικό, την ώρα που αποφασίζει περικοπές στο νερό για τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Δεν θα συνέχιζε να παραχωρεί τεράστιες ποσότητες νερού σε γκολφ και μεγάλες αναπτύξεις, περιορίζοντας τα αποθέματα για την κοινωνία.

Το νερό δεν είναι πολυτέλεια είναι κοινωνικό αγαθό. Τα όσα χθές επανακατάθεσε ως προτάσεις το ΑΚΕΛ αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το νερό με στόχο να αντιμετωπίσει η χώρα την λειψυδρία. Καλό είναι η Υπουργός αντί να κουνά το δάκτυλο να σηκώσει μανίκια και να αρχίσει δουλειά έστω και αργοπορημενα.