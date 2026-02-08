«Κράτος μπανανία»: Όχημα πάρκαρε και… «έκοψε» ποδηλατοδρόμο στα δύο – «Να τα σηκώνει γερανός» – Δείτε βίντεο

Πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και την θέσπιση νομοθεσίας που να επιτρέπει την άμεση απομάκρυνση τέτοιων οχημάτων με γερανό. Όπως τονίζουν, σε παρόμοιες περιπτώσεις η Αστυνομία θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα ρυμούλκησης (tow away), μεταφέροντας τα οχήματα σε ειδικούς χώρους φύλαξης.

Παράλληλα, προτείνεται η επιβολή αυστηρού προστίμου, της τάξης των 300 ευρώ, ως προϋπόθεση για την παραλαβή του οχήματος, με στόχο τον παραδειγματισμό και την αποτροπή αντίστοιχων συμπεριφορών στο μέλλον.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής παιδείας και της προστασίας των υποδομών για ποδηλάτες, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονται με αδιαφορία και έλλειψη σεβασμού.

Το βίντεο ανέβηκε στη σελίδα του Κινήματος «Ανεξάρτητοι - Συμμαχία Ανατροπής» με έναν γνωστό πρωταγωνιστή.

