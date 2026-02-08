Μεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα

Themasports lifenewscy
 08.02.2026 - 17:22
Μεγάλες προσδοκίες δηλώνει ότι τρέφει ο διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος του Α΄ Παθολογικού- Ογκολογικού τμήματος του Αγίου Σάββα, Αλέξανδρος Αρδαβάνης για mRNA θεραπευτικό εμβόλιο, το οποίο δοκιμάζεται για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη.

Στην μελέτη αυτή, που είναι ενταγμένη στην παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης της ανοσοθεραπείας στον πόλεμο κατά του καρκίνου, από την Ελλάδα συμμετέχουν 12 κέντρα, εκ των οποίων τα 8 υπάγονται στον δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM, ο διακεκριμένος ογκολόγος, την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί στο τμήμα του (το οποίο έρχεται δεύτερο στον κόσμο, σε αριθμό περιστατικών) πάνω από είκοσι μελέτες με συμμετοχές σε διεθνή πρωτόκολλα.

«Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα αφορά τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου εμβολίου σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που έχει αναπτύξει αντίσταση στην ανοσοθεραπεία. Η μελέτη αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο μας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας και αυτό που περιμένουμε είναι περαιτέρω αύξηση της επιβίωσης στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, κάτι άλλωστε που φαίνεται από τα προκαταρκτικά δεδομένα».

Αυξήθηκαν οι κλινικές μελέτες λόγω της πιστοποίησης σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου

Αναφορικά με τους δρόμους που ανοίγει αυτή η μελέτη, αλλά και τους άλλους καρκίνους στους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πειραματικό αυτό εμβόλιο, o Αρδαβάνης εξηγεί:

«Είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθεί η επίπτωση των mRNA εμβολίων στη θεραπευτική των κακοήθων νεοπλασμάτων. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως βρισκόμαστε ήδη στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας εποχής που μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άγιος Σάββας που ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου, ενώ είναι και το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα που έλαβε κρατική ενίσχυση από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου τη χρονιά που μας πέρασε.

Ερωτηθείς τι έχει αλλάξει αυτή η πιστοποίηση για τους ασθενείς, ο διακεκριμένος ογκολόγος ανέφερε: «Περισσότεροι ασθενείς έχουν πιο έγκαιρα πρόσβαση σε νέα φάρμακα μέσω των κλινικών δοκιμών, οι οποίες λόγω της πιστοποίησης έχουν αυξηθεί».

Πηγή ΑΠΕ

