Θάνατος 42χρονης Γεωργίας: Τι εξετάζει η Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Μικροπαραβάσεων διερευνά τις συνθήκες περίθαλψης γυναίκας ηλικίας 42 ετών η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας την 18.01.26.

Κατά την περίθαλψη της φαίνεται ότι προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι της με αποτέλεσμα να πέσει και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Είχε έκτοτε διασωληνωθεί και απεβίωσε σήμερα.

Έγινε καταγγελία από τα συγγενικά της πρόσωπα και σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που την χειρίστηκε και κατά πόσο υπήρξαν αμέλεια/παραλήψεις.