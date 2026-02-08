Themasports lifenewscy
Θάνατος 42χρονης Γεωργίας: Τι εξετάζει η Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
 08.02.2026 - 19:00
Θλίψη και σοκ προκάλεσε ο αδόκητος χαμός 42χρονης που βρέθηκε λιπόθυμη στο ΓΝ Λάρνακας μετά από χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Μικροπαραβάσεων διερευνά τις συνθήκες περίθαλψης γυναίκας ηλικίας 42 ετών η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας την 18.01.26.

Κατά την περίθαλψη της φαίνεται ότι προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι της με αποτέλεσμα να πέσει και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Είχε έκτοτε διασωληνωθεί και απεβίωσε σήμερα.

Έγινε καταγγελία από τα συγγενικά της πρόσωπα και σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που την χειρίστηκε και κατά πόσο υπήρξαν αμέλεια/παραλήψεις.

