Δευτέρα Παρουσία με... απόδοση: Στοίχημα σχεδόν 1 εκατ. δολάρια για την επιστροφή του Χριστού πριν το 2027

 08.02.2026 - 20:25
Ένα διαδικτυακό στοίχημα έχει καταφέρει τις τελευταίες ώρες να τραβήξει την παγκόσμια προσοχή – και όχι άδικα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, οι πιθανότητες για τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού πριν από το 2027 σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα βράδυ.

Η πρόβλεψη με τίτλο «Θα επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός πριν το 2027;» είδε ξαφνική αύξηση συμμετοχής, με τους χρήστες να ποντάρουν μαζικά υπέρ ή κατά της επιστροφής του Χριστού. Μέχρι τη στιγμή της καταγραφής, το συνολικό ποσό που είχε παιχτεί άγγιζε τα 996.648 δολάρια.

Η συγκεκριμένη αγορά άνοιξε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και ορίζει ότι θα «κλείσει» ως θετική μόνο αν η Δευτέρα Παρουσία συμβεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Διαφορετικά, καταγράφεται ως «όχι».

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ τον Δεκέμβριο η πιθανότητα βρισκόταν στο 2,6%, μέσα σε λίγες ώρες σκαρφάλωσε στο 4%. Ακόμη πιο παράξενο είναι το γεγονός ότι το κόστος για να ψηφίσει κανείς «ναι» είναι μόλις 4,3 σεντς, ενώ το «όχι» κοστίζει 95,9 σεντς.

Στα κοινωνικά δίκτυα, χρήστες σχολιάζουν με μια δόση ελπίδας και απελπισίας. «Με την κατάσταση του κόσμου όπως είναι σήμερα, μόνο αυτό μας σώζει», έγραψε κάποιος, αναφερόμενος σε γεωπολιτικές εντάσεις και σκάνδαλα που δεν λένε να κοπάσουν.

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βέβαια, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα» για τη Δευτέρα Παρουσία. Προβλέπει όμως σημάδια: πολέμους, φήμες πολέμων, λιμούς και σεισμούς.

Μέχρι τότε, όσοι πόνταραν «ναι» κρατούν την ανάσα τους. Και όσοι πόνταραν «όχι», απλώς ελπίζουν να μην δικαιωθεί… η Αποκάλυψη.

Πηγή: huffingtonpost.gr/Με πληροφορίες από unilad.com

Πηγή: huffingtonpost.gr/Με πληροφορίες από unilad.com

 

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο "Συμβούλιο Ειρήνης" που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, για τη Γάζα.

