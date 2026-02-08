Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕρχιουρμαν: Θα μοιραστεί με ΓΓ ΟΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερχιουρμαν: Θα μοιραστεί με ΓΓ ΟΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση

 08.02.2026 - 21:52
Ερχιουρμαν: Θα μοιραστεί με ΓΓ ΟΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση

Θα μοιραστεί με τον ΓΓ των ΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, για την συνάντησή τους στις 11 του μήνα.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γενικό Γραμματέα.

"Θα μοιραστούμε με τον κ. Γκουτέρες τη βούληση του λαού μας για λύση, τις σκέψεις μας για το τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί κλίμα για λύση και τις απόψεις μας για τη μεθοδολογία που πρέπει να καθοριστεί για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή τη φορά", ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης.

Πρόσθεσε ότι "θα προχωρήσουμε όχι μέσω χειριστικών προσπαθειών και κατηγοριών στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση, μέσω διπλωματίας και διαλόγου, με υπομονή, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα".

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurovision Κύπρος: Η Ευρώπη φέτος μαθαίνει κυπριακά - Στη Βιέννη η Αντιγόνη Μπάξτον με το «Jalla» - Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ
Δευτέρα Παρουσία με... απόδοση: Στοίχημα σχεδόν 1 εκατ. δολάρια για την επιστροφή του Χριστού πριν το 2027
ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Συναγερμός στην Κύπρο: Επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες σε υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων
Αφορά γονείς: Τι να κάνετε όταν το παιδί ζητάει συνεχώς προσοχή
Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή στις εικόνες: Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός ένας αστυνομικός αφού κατέρρευσε αιωρούμενη κούνια - Βίντεο

 08.02.2026 - 21:45
Επόμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 08.02.2026 - 22:06
Πρόσκληση Τραμπ σε Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη για "Συμβούλιο Ειρήνης"

Πρόσκληση Τραμπ σε Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη για "Συμβούλιο Ειρήνης"

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο "Συμβούλιο Ειρήνης" που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, για τη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόσκληση Τραμπ σε Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη για "Συμβούλιο Ειρήνης"

Πρόσκληση Τραμπ σε Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη για "Συμβούλιο Ειρήνης"

  •  08.02.2026 - 18:30
Ερχιουρμαν: Θα μοιραστεί με ΓΓ ΟΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση

Ερχιουρμαν: Θα μοιραστεί με ΓΓ ΟΗΕ τη βούληση του "λαού" του για λύση

  •  08.02.2026 - 21:52
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Εξελίξεις με τα βίντεο βασανιστηρίων και απειλών - Ταυτοποιήθηκαν τρία από τα πρόσωπα

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Εξελίξεις με τα βίντεο βασανιστηρίων και απειλών - Ταυτοποιήθηκαν τρία από τα πρόσωπα

  •  08.02.2026 - 22:21
Eurovision Κύπρος: Η Ευρώπη φέτος μαθαίνει κυπριακά - Στη Βιέννη η Αντιγόνη Μπάξτον με το «Jalla» - Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ

Eurovision Κύπρος: Η Ευρώπη φέτος μαθαίνει κυπριακά - Στη Βιέννη η Αντιγόνη Μπάξτον με το «Jalla» - Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ

  •  08.02.2026 - 21:00
ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Νιώθεις τυχερός; Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  08.02.2026 - 22:06
Καταδίωξη με πυροβολισμούς: Υπό εξαήμερη κράτηση 27χρονος - Καταζητούμενος για σωρεία αδικημάτων

Καταδίωξη με πυροβολισμούς: Υπό εξαήμερη κράτηση 27χρονος - Καταζητούμενος για σωρεία αδικημάτων

  •  08.02.2026 - 17:48
Θάνατος 42χρονης Γεωργίας: Τι εξετάζει η Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Θάνατος 42χρονης Γεωργίας: Τι εξετάζει η Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

  •  08.02.2026 - 19:00
Δευτέρα Παρουσία με... απόδοση: Στοίχημα σχεδόν 1 εκατ. δολάρια για την επιστροφή του Χριστού πριν το 2027

Δευτέρα Παρουσία με... απόδοση: Στοίχημα σχεδόν 1 εκατ. δολάρια για την επιστροφή του Χριστού πριν το 2027

  •  08.02.2026 - 20:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα