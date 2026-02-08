Themasports lifenewscy
LIFESTYLE

Eurovision Κύπρος: Η Ευρώπη φέτος μαθαίνει κυπριακά - Στη Βιέννη η Αντιγόνη Μπάξτον με το «Jalla» - Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ

 08.02.2026 - 21:00
Eurovision Κύπρος: Η Ευρώπη φέτος μαθαίνει κυπριακά - Στη Βιέννη η Αντιγόνη Μπάξτον με το «Jalla» - Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ

Το ΡΙΚ παρουσίασε σήμερα στο κοινό, το τραγούδι το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Το τραγούδι με ερμηνεύτρια την Αντιγόνη Μπάξτον φέρει τίτλο "Jalla" (Τζιάλλα) που στην κυπριακό διάλεκτο σημαίνει «περισσότερα».

Οι πρώτες δηλώσεις της Αντιγόνης για το τραγούδι της Κύπρου

Το επίσημο βίντεο κλιπ αποτυπώνει την καλλιτεχνική ταυτότητα της συμμετοχής, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, έντονο ρυθμό και εικόνες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ενέργεια του τραγουδιού.

Τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, μέσα από εικόνες που συνδυάζουν το φυσικό τοπίο με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά της δημιουργικής ομάδας.

Παράλληλα με την τηλεοπτική του μετάδοση, το βίντεο κλιπ είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, δίνοντας στο κοινό στην Κύπρο και το εξωτερικό τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει και να το μοιραστεί μέσα από τις επίσημες ψηφιακές πλατφόρμες. Το τραγούδι «JALLA» κυκλοφορεί από τη Minos EMI Universal.

Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Μαΐου στη Βιέννη. Ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου και ο δεύτερος στις 14 Μαΐου και ο τελικός στις 16.

Η Antigoni, με το τραγούδι «JALLA», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2026 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ.

Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ εδώ.

Δείτε το επίσημο βιντεοκλίπ εδώ.

 

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο "Συμβούλιο Ειρήνης" που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, για τη Γάζα.

