Έφοδος Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρτι στην Πάφο - Προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις - Αποκλείστηκε η περιοχή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρτι στην Πάφο - Προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις - Αποκλείστηκε η περιοχή

 08.02.2026 - 22:30
Έφοδος Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρτι στην Πάφο - Προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις - Αποκλείστηκε η περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στο κέντρο της Παλιάς Πόλης της Πάφου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PafosPress, τέσσερα οχήματα της Δύναμης με μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) έφθασαν στο σημείο και εισήλθαν αιφνιδιαστικά σε υποστατικό όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ιδιωτικό πάρτι με θαμώνες.

Τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έφεραν κουκούλες, αλεξίσφαιρα γιλέκα και υπηρεσιακό οπλισμό, προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο ιδιοκτήτης και εργαζόμενοι του υποστατικού αλλά και θαμώνες τόσο του μαγαζιού όσο και γειτονικών υποστατικών τρόμαξαν με την επιχείρηση της Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό δρόμων γύρω από την περιοχή, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τα σημεία πρόσβασης στην περιοχή.

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής οι λόγοι της επιχείρησης και τα αδικήματα που διερευνώνται δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: pafospress.com

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Εξελίξεις με τα βίντεο βασανιστηρίων και απειλών - Ταυτοποιήθηκαν τρία από τα πρόσωπα

 08.02.2026 - 22:21
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο "Συμβούλιο Ειρήνης" που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, για τη Γάζα.

