Έφοδος Αστυνομίας σε ιδιωτικό πάρτι στην Πάφο - Προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις - Αποκλείστηκε η περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες του PafosPress, τέσσερα οχήματα της Δύναμης με μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) έφθασαν στο σημείο και εισήλθαν αιφνιδιαστικά σε υποστατικό όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ιδιωτικό πάρτι με θαμώνες.

Τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έφεραν κουκούλες, αλεξίσφαιρα γιλέκα και υπηρεσιακό οπλισμό, προχώρησαν σε ελέγχους και συλλήψεις προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο ιδιοκτήτης και εργαζόμενοι του υποστατικού αλλά και θαμώνες τόσο του μαγαζιού όσο και γειτονικών υποστατικών τρόμαξαν με την επιχείρηση της Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό δρόμων γύρω από την περιοχή, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τα σημεία πρόσβασης στην περιοχή.

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής οι λόγοι της επιχείρησης και τα αδικήματα που διερευνώνται δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

