Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Εξελίξεις με τα βίντεο βασανιστηρίων και απειλών - Ταυτοποιήθηκαν τρία από τα πρόσωπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 08.02.2026 - 22:21
Σοκαριστικές εικόνες από χώρο στην Πύλα φέρνουν στο φως μια υπόθεση ακραίας βίας που διερευνά η Αστυνομία Λάρνακας.

Βίντεο που εντοπίστηκαν σε κινητό τηλέφωνο καταγράφουν σκηνές βασανισμού επτά ατόμων, τα οποία φέρονται να κρατούνταν παρά τη θέλησή τους και να δέχονταν επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα και ξυλοδαρμούς.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί τρία από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο οπτικό υλικό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπολοίπων. Για την υπόθεση συνελήφθη 27χρονος, ενώ καταζητείται και ανήλικος.

Το υλικό βρέθηκε στην κατοχή 48χρονου υπόδικου με βαρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου και προέβη σε ισχυρισμούς που εξετάζονται. Οι Αρχές μελετούν μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένη εγκληματική δράση.

