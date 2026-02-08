Προσοχή στις εικόνες: Τραγωδία σε λούνα παρκ στην Ινδία: Νεκρός ένας αστυνομικός αφού κατέρρευσε αιωρούμενη κούνια - Βίντεο

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περίπου 15 άτομα βρισκόταν στην κούνια όταν αυτή έπεσε στο έδαφος. Ανώτερος τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο νεκρός αστυνομικός ταυτοποιήθηκε ως ο Jagdish Prasad, ο οποίος ήταν σε υπηρεσία στο λούνα παρκ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Prasad επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον Μάρτιο.

Προσπάθησε να σώσει ανθρώπους και έδειξε μεγάλη γενναιότητα, αλλά κατά τη διαδικασία αυτή υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, είπε ο αξιωματούχος.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της κατάρρευσης της κούνιας:

View this post on Instagram A post shared by CNN (@cnn)



Λίγο μετά την κατάρρευση της κούνιας, ολόκληρος ο χώρος του λούνα παρκ εκκενώθηκε και διασώστες έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν στη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.