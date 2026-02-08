Video: Αν άνοιγες τρύπα μέχρι την άλλη πλευρά της Γης πού θα έβγαινες πραγματικά: Ο διαδραστικός χάρτης σου δείχνει

Σε πολλές χώρες επικρατεί αυτή η παιδική ιδέα πως αν κάποιος άνοιγε μια τρύπα και περνούσε μέσα απ' το κέντρο της Γης, θα κατέληγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στις ΗΠΑ λένε συχνά «στην Κίνα», στο Ηνωμένο Βασίλειο «στην Αυστραλία», ενώ στην Αυστραλία λένε «κάπου στην Ευρώπη».

Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ένας διαδραστικός χάρτης αποκαλύπτει το ακριβές σημείο της επιφάνειας της Γης που βρίσκεται διαμετρικά αντίθετα από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Ποια είναι η αλήθεια; Οι περισσότεροι θα κατέληγαν στη θάλασσα!

Αν και το σενάριο είναι, ξεκάθαρα, θεωρητικό, καθώς η θερμότητα κι η πίεση στο εσωτερικό του πλανήτη το καθιστούν αδύνατο, ο χάρτης δείχνει τον «αντίποδα» κάθε σημέιου.

