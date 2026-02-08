Ώρες αγωνίας για ηλικιωμένο - Εξαφανίστηκε ο 75χρονος Κώστας - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.