Βασίλης Κουμεντάκος: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του

Ο γνωστός μουσικός και μέλος του συγκροτήματος «Otherview» και η αγαπημένη του, το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαρά, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy