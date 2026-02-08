Το νέο θρίλερ που έρχεται στο Netflix είναι γεμάτο αγωνία και ένταση

Mια γυναίκα που προσπαθεί να κλείσει παλιά τραύματα μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Το Netflix αποκάλυψε το επίσημο trailer και τη νέα ταινία του David Victori, Αντιπυρική Ζώνη. Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy

