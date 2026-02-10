Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Μιχαηλίδης: «Δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις» – Οι αποκαλύψεις του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα

 10.02.2026 - 14:04
VIDEO - Μιχαηλίδης: «Δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις» – Οι αποκαλύψεις του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα

Σε αποκαλύψεις για πολιτικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του προχώρησε ο πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», τονίζοντας ότι οι πιέσεις αφορούσαν κυρίως ζητήματα προαγωγών και μεταθέσεων.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήθηκε παρέμβαση σε αποφάσεις αναδιοργάνωσης και διορισμών, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχθηκε τέτοιες εισηγήσεις. Μάλιστα, περιέγραψε χαρακτηριστικό περιστατικό το 2019, όταν άτομο τον επέκρινε επειδή προχώρησε σε μεταθέσεις χωρίς να ενημερώσει πολιτικό αρχηγό. «Είμαι διορισμένος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν», ανέφερε ότι απάντησε τότε.

Αναφερόμενος στο οργανωμένο έγκλημα, ο πρώην Αρχηγός υπογράμμισε ότι είναι αδικαιολόγητο ένας αστυνομικός να δελεαστεί για οικονομικό όφελος, σημειώνοντας ότι η συνεχής επαφή των μελών της Δύναμης με εγκληματικά στοιχεία λόγω καθηκόντων δημιουργεί γνωριμίες, οι οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το φαινόμενο των διαρροών πληροφοριών απασχολούσε πάντοτε την Αστυνομία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν μέτρα εντοπισμού και αντιμετώπισης των περιστατικών. 

Ξεκαθάρισε ότι σε όσα περιστατικά έφταναν σε επίπεδο ηγεσίας και τεκμηριώνονταν, ακολουθούνταν πειθαρχικές ή ποινικές διαδικασίες, με απομακρύνσεις από θέσεις ευθύνης ή και άσκηση διώξεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για το οργανωμένο έγκλημα δεν δέχθηκε ποτέ πολιτικές παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι εγκληματικά στοιχεία συχνά παραπονούνταν πως «ενοχλούνται» από την έντονη αστυνομική παρουσία. «Ακούγαμε τα παράπονα, αλλά δεν σταματήσαμε τις επιχειρήσεις», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας προϋποθέτει ενότητα και σταθερότητα στο εσωτερικό της Αστυνομίας, τονίζοντας ότι «μόνο με ηρεμία και συνεργασία μέσα στο Σώμα μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα».

Δείτε το βίντεο:

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

