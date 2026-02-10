Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πίσω από τα σίδερα 30χρονη για διάρρηξη, κλοπή και κακόβουλη ζημιά - Πόσα χρόνια θα μείνει μέσα

 10.02.2026 - 14:05
Πίσω από τα σίδερα 30χρονη για διάρρηξη, κλοπή και κακόβουλη ζημιά - Πόσα χρόνια θα μείνει μέσα

Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών επέβαλε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε 30χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη σε υποθέσεις διάρρηξης κατοικίας, κλοπής και κακόβουλης ζημιάς.

Το Δικαστήριο χαρακτήρισε τα αδικήματα ιδιαίτερα σοβαρά, επισημαίνοντας πως η κατηγορούμενη είχε στο παρελθόν καταδικαστεί άλλες επτά φορές για υποθέσεις παρόμοιας φύσεως.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η 30χρονη εισήλθε σε κατοικία στην Πάφο περίπου πριν από έναν χρόνο, από την πλευρά της κουζίνας, και αφαίρεσε από την κρεβατοκάμαρα περιουσία συνολικής αξίας 30.340 ευρώ. Συγκεκριμένα, απέσπασε χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ, τα οποία τοποθέτησε σε μαξιλαροθήκη, ενώ μέρος των χρημάτων έβαλε στην τσέπη της.

Η ιδιοκτήτρια της κατοικίας αντιλήφθηκε την παρουσία της και ειδοποίησε τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή. Ο τελευταίος κατάφερε να την ακινητοποιήσει σε γειτονικό πάρκο. Η 30χρονη φέρεται να του ζήτησε να μην ειδοποιήσουν την Αστυνομία, υποσχόμενη ότι θα επιστρέψει τα κλοπιμαία.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα δεν ανήκαν όλα στο ζεύγος, ωστόσο ανάμεσά τους εντοπίστηκαν αποδείξεις που ανήκαν στους παραπονούμενους. Ο Δικαστής σημείωσε, επίσης, ότι η 30χρονη φόρεσε τη βέρα του ιδιοκτήτη της κατοικίας, την οποία είχε προηγουμένως αφαιρέσει, κάνοντας λόγο για πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, στις 21 Φεβρουαρίου 2025 η 30χρονη μετέβη σε άλλη κατοικία και προκάλεσε ζημιά στον ουρανό οχήματος του ιδιοκτήτη, ύψους 800 ευρώ, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί.

Το Δικαστήριο άκουσε και τους ελαφρυντικούς παράγοντες που προέβαλε η υπεράσπιση μέσω του δικηγόρου Κώστα Σιαηλή, αναφερόμενος στη δύσκολη ζωή της κατηγορούμενης από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, ο Δικαστής τόνισε ότι οι προσωπικές δυσκολίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παραβατική συμπεριφορά.

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

