Κόμπος στο Breitbart: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η γέφυρα ΗΠΑ–ΕΕ–Μέσης Ανατολής στη νέα παγκόσμια τάξη»

 10.02.2026 - 10:27
Κόμπος στο Breitbart: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η γέφυρα ΗΠΑ–ΕΕ–Μέσης Ανατολής στη νέα παγκόσμια τάξη»

Σε ρόλο-κλειδί για τη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης τοποθετεί την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, δηλώνοντας σε εκτενή αποκλειστική συνέντευξή του στο Breitbart News ότι το νησί βρίσκεται «σε μοναδική θέση» να λειτουργήσει ως στρατηγική γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «καθορίζει τις παγκόσμιες εξελίξεις» και πως η Ευρώπη οφείλει να επιλέξει περισσότερο διάλογο και ενεργή εμπλοκή με την Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αντί για αποστασιοποίηση. «Υπάρχει όραμα και σχέδιο. Όποιος θέλει επιστροφή στο προ-Τραμπ παρελθόν, παρερμηνεύει την πραγματικότητα και τη βούληση των Αμερικανών ψηφοφόρων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η ΕΕ δεν είναι αντίπαλος των ΗΠΑ»

Ο ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται αντίπαλος» των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τις δυνατότητες σύγκλισης σε εμπόριο, μετανάστευση, ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος –όπως είπε– διαθέτει ένα σπάνιο πλεονέκτημα: άριστες σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο, χωρίς εμπλοκή σε ανταγωνισμούς ισχύος.

«Η Κύπρος είναι πρόθυμη να λειτουργήσει ως σημείο εισόδου και επαφής. Δεν έχουμε ατζέντα ισχύος – έχουμε αξιοπιστία», τόνισε.

Προεδρία της ΕΕ: Ευκαιρία γεωπολιτικής αναβάθμισης

Με αφορμή την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κ. Κόμπος έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία ώστε η Κύπρος να αναδειχθεί σε «έντιμο μεσολαβητή» σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, από τη Μέση Ανατολή έως τη διατλαντική σχέση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο IMEC (Ινδία–Μέση Ανατολή–Ευρώπη), το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό αντίβαρο στην κινεζική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες ΕΕ–Ινδίας και ΗΠΑ–Ινδίας ανοίγουν τον δρόμο για βαθύτερη γεωοικονομική σύγκλιση.

Σαφές μήνυμα για Κίνα, Γάζα και Συρία

Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Κίνα αποτελεί πεδίο στο οποίο ΗΠΑ και Ευρώπη μπορούν να βρουν κοινό έδαφος, με στόχο δίκαιους κανόνες στο παγκόσμιο εμπόριο και αποφυγή μονομερών εξαρτήσεων.

Για τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα –πάνω από 32.000 τόνοι μέσω θαλάσσιου διαδρόμου– αλλά και την ανάγκη αυστηρών προϋποθέσεων στη Συρία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των χριστιανικών και άλλων μειονοτήτων.

«Ο Τραμπ θα ήταν ευπρόσδεκτος»

Ο κ. Κόμπος δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα γινόταν δεκτός «με ανοιχτές αγκάλες» αν επισκεπτόταν την Κύπρο, σημειώνοντας πως θα ήταν ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που θα το έκανε. Παράλληλα, πίεσε για την ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό απόρριψης αιτήσεων βρίσκεται μόλις στο 2,55%, από τα χαμηλότερα παγκοσμίως.

«Η Κύπρος δεν κοστίζει τίποτα στις ΗΠΑ. Αντίθετα, προσφέρει σταθερότητα, πρόσβαση, γεωγραφία και σχέσεις. Είμαστε μέρος των λύσεων, όχι των προβλημάτων», κατέληξε.

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

