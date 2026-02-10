Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒάλτε ένα ποτήρι νερό με χοντρό αλάτι στο ψυγείο: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται
LIKE ONLINE

Βάλτε ένα ποτήρι νερό με χοντρό αλάτι στο ψυγείο: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται

 10.02.2026 - 10:21
Βάλτε ένα ποτήρι νερό με χοντρό αλάτι στο ψυγείο: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται

Ένα απλό και οικονομικό κόλπο για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών στο ψυγείο είναι η τοποθέτηση ενός ποτηριού με νερό και χοντρό αλάτι στο εσωτερικό του.

Το ψυγείο, ως μία από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε περισσότερο στο σπίτι, συγκεντρώνει εύκολα οσμές λόγω υπολειμμάτων τροφίμων, ανοιχτών δοχείων και της αυξημένης υγρασίας, που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων.

Γιατί το νερό με χοντρό αλάτι βοηθά στην εξάλειψη των οσμών από το ψυγείο;

Το χοντρό αλάτι διαθέτει υγροσκοπικές ιδιότητες, δηλαδή μπορεί να απορροφά την υγρασία από τον αέρα. Σε έναν κλειστό χώρο όπως το ψυγείο, η μείωση της υγρασίας συμβάλλει στον περιορισμό των μικροοργανισμών που ευθύνονται για τις έντονες οσμές. Σε συνδυασμό με το νερό, ενισχύεται η δράση του αλατιού καθώς δεσμεύονται σωματίδια που προκαλούν δυσοσμία, χωρίς τη χρήση χημικών ή αρωματικών ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα τρόφιμα.

Η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει στη φυσική εξουδετέρωση έντονων μυρωδιών από τρόφιμα όπως τυριά, ψάρια και σάλτσες.

Η εφαρμογή είναι απλή: γεμίστε ένα ποτήρι με νερό σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέστε δύο έως τρεις κουταλιές χοντρό αλάτι και τοποθετήστε το ανοιχτό σε ράφι του ψυγείου. Το διάλυμα πρέπει να αντικαθίσταται εβδομαδιαία ή όταν θολώσει.

Χρήσιμη μέθοδος και για τον καθαρισμό του σπιτιού

Η ίδια πρακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους κλειστούς χώρους του σπιτιού, όπως ντουλάπια και αποθήκες, για τον έλεγχο της υγρασίας και των οσμών. Επειδή είναι μια φυσική, οικονομική και ασφαλής λύση, συμβάλλει σε μια πιο βιώσιμη ρουτίνα καθαρισμού και διατηρεί το περιβάλλον συνεχώς φρέσκο, χωρίς να βασίζεται σε βιομηχανικά προϊόντα.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο 9χρονος Σταύρος: «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο φως» - Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή
Κι όμως... Σε αυτό το καφενείο της Λευκωσίας η Τσικνοπέμπτη μεταφέρεται την Κυριακή
Περί σκύλων νόμος: Αντιδρούν οι τοπικές αρχές – Ζητούν αρωγή από Κυβέρνηση για καταφύγια πριν περάσουν οι τροποποιήσεις
Πήζεις στην κίνηση; Έτσι επιδιώκει αυτός ο Δήμος να βάλει «φρένο» στην ταλαιπωρία – Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χρήστος Μάστορας: Το βίντεο από τα παρασκήνια μετά την πρόβα για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

 10.02.2026 - 10:02
Επόμενο άρθρο

Κόμπος στο Breitbart: «Η Κύπρος μπορεί να γίνει η γέφυρα ΗΠΑ–ΕΕ–Μέσης Ανατολής στη νέα παγκόσμια τάξη»

 10.02.2026 - 10:27
Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

  •  10.02.2026 - 09:01
ΑΚΕΛ για Χαραλαμπίδου: «Κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων» - Αντιδεοντολογική και προσβλητική η στάση της

ΑΚΕΛ για Χαραλαμπίδου: «Κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων» - Αντιδεοντολογική και προσβλητική η στάση της

  •  10.02.2026 - 10:29
BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

  •  10.02.2026 - 11:27
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία – «Έβγαλαν» λεπίδες για οικονομικές διαφορές - Σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία – «Έβγαλαν» λεπίδες για οικονομικές διαφορές - Σε σοβαρή κατάσταση 21χρονος

  •  10.02.2026 - 09:51
Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

  •  10.02.2026 - 11:34
Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

  •  10.02.2026 - 11:03
«Χαρισμένα» εκατομμύρια και φορολογικό «τυφλό σημείο»: Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής περίεργη αγοραπωλησία ακινήτου γνωστού επιχειρηματία

«Χαρισμένα» εκατομμύρια και φορολογικό «τυφλό σημείο»: Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής περίεργη αγοραπωλησία ακινήτου γνωστού επιχειρηματία

  •  10.02.2026 - 09:01
Έξαρση λοιμώξεων: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV

Έξαρση λοιμώξεων: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV

  •  10.02.2026 - 08:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα