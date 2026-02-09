Μια 28χρονη στο Βέλγιο κατάπιε κουτάλι 17 εκατοστών όταν πήδηξε πάνω της ο σκύλος της

Η Ρέιμι Άμελινξ δεν απομάκρυνε το κουτάλι τη στιγμή που ο σκύλος της την πλησίασε με ενθουσιασμό. Την ώρα που απαντούσε σε μήνυμα στο κινητό της, το ζώο πήδηξε πάνω της και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το κουτάλι κατέληξε στον λαιμό της και στη συνέχεια στο στομάχι της.

«Έπρεπε να διαλέξω αν θα το καταπιώ ή θα πνιγώ», ανέφερε η ίδια περιγράφοντας τις στιγμές πανικού. Όπως είπε, ο σκύλος της, ένα ουγγρικό Βίσλα με το όνομα Μάρλεϊ, έπεσε πάνω της με φόρα, με αποτέλεσμα να γείρει το κεφάλι της προς τα πίσω και το κουτάλι να σφηνωθεί στον λαιμό της. Παρά την προσπάθειά της να το απομακρύνει, όλα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα που αναγκάστηκε να το καταπιεί για να αποφύγει τον πνιγμό.

Αρχικά δεν ένιωσε έντονη δυσφορία και, όταν επέστρεψε ο σύντροφός της στο σπίτι, δεν του αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Ωστόσο, μετά το δείπνο συνειδητοποίησε ότι το περιστατικό δεν μπορούσε να αγνοηθεί και απευθύνθηκε σε γιατρούς. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το κουτάλι ήταν πολύ μεγάλο για να αποβληθεί φυσιολογικά και αποφασίστηκε η αφαίρεσή του με γαστροσκόπηση.

Το διάστημα μέχρι την επέμβαση ήταν δύσκολο, καθώς, όπως ανέφερε, ένιωθε το κουτάλι να κινείται μέσα στο σώμα της, προκαλώντας φούσκωμα, ναυτία και έντονη δυσφορία. Δύο ημέρες αργότερα, οι γιατροί αφαίρεσαν το κουτάλι με ενδοσκοπική διαδικασία υπό αναισθησία. Κατά την επέμβαση χρειάστηκε να περιστραφεί μέσα στο στομάχι, προκαλώντας μικρή γαστρική αιμορραγία, ωστόσο η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

