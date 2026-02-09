Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤέλος η απεργία μετά από έναν μήνα για 15.000 νοσηλευτές στη Νέα Υόρκη
ΔΙΕΘΝΗ

Τέλος η απεργία μετά από έναν μήνα για 15.000 νοσηλευτές στη Νέα Υόρκη

 09.02.2026 - 22:53
Τέλος η απεργία μετά από έναν μήνα για 15.000 νοσηλευτές στη Νέα Υόρκη

Τα δύο τρίτα των 15.000 νοσηλευτών που απεργούν στη Νέα Υόρκη από τις 12 Ιανουαρίου κατέληξαν σε συμφωνία με τους ιδιωτικούς νοσοκομειακούς ομίλους στους οποίους απασχολούνται, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο τους, New York State Nurses Association (NYSNA).

«Σχεδόν 10.500 μέλη του NYSNA κατέληξαν σε προσωρινές συμφωνίες με τα νοσοκομεία τους» και θα γυρίσουν στη δουλειά το Σάββατο εάν οι συμφωνίες αυτές επικυρωθούν με ψηφοφορία, γράφει η συνδικαλιστική ένωση σε ανακοίνωση.

«Περίπου 4.200 νοσηλευτές» συνεχίζουν την απεργία, σύμφωνα με το NYSNA.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική ένωση, δύο από τους τρεις νοσοκομειακούς ομίλους που επηρεάστηκαν από την κινητοποίηση αυτή δέχτηκαν συγκεκριμένα να ενισχύσουν το προσωπικό στις υπηρεσίες, να αυξήσουν τους μισθούς και να διατηρήσουν κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν οι νοσηλευτές τους.

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν προβλέπουν επίσης μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη βία στον χώρο εργασίας, δικλείδες ασφαλείας κατά της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των ασθενών και των νοσηλευτών που είναι μετανάστες και τρανς.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πράγματι μια πολιτική μαζικής απέλασης μεταναστών και επιχειρεί να μειώσει τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων.

Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία Montefiore και Mount Sinai δεν έχουν επιβεβαιώσει επί του παρόντος τις συμφωνίες αυτές, ούτε έχουν προβεί σε σχολιασμό.

Η απεργία αυτή είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιεί ο κλάδος στην ιστορία της πόλης, σύμφωνα με το NYSNA.

Τον Ιανουάριο του 2023, περίπου 7.000 νοσηλευτές είχαν απεργήσει για τρεις ημέρες, πετυχαίνοντας τελικά να ληφθούν μέτρα κατά της έλλειψης προσωπικού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο εκπαιδευτικός Ανδρέας Γεωργίου: «Θα μας λείψεις όλους» - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο
Μεγάλο θαύμα: Οδηγός καρφώθηκε από στύλο στο στομάχι και επέζησε ενώ της έδιναν μόνο 1% πιθανότητες - Προσoχή στις εικόνες - Βίντεο
Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Έτσι «έδεσαν» τις κάσιες σε διπλοκάμπινο – Δείτε τη Viral φωτογραφία
Viral οι Κύπριες γιαγιάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη – Η Χατζηπαντελή και ο Flatley στο βιντεοκλίπ της Eurovision – Δείτε φωτογραφίες
Φειδίας Παναγιώτου… έκανε live σε κουρείο! Προσπάθησε να πείσει τον Μάριο Νικολάου να μπει υποψήφιος στο κόμμα του - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μια 28χρονη στο Βέλγιο κατάπιε κουτάλι 17 εκατοστών όταν πήδηξε πάνω της ο σκύλος της

 09.02.2026 - 22:24
Επόμενο άρθρο

ΝΙΚΗ με Λόπες η Ανόρθωση, ΤΡΙΑΡΑ η ΕΝΥ, ανάσα και για Ομόνοια Αραδίππου - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 09.02.2026 - 23:12
Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

H Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

Συνάντηση Γκουτέρες-Έρχιουρμαν: «Είναι ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία και για το Κυπριακό, η Ολγκίν εργάζεται και με τους δύο ηγέτες»

  •  09.02.2026 - 21:30
Στέφανος προς Ειρήνη: «Θα είσαι μαζί μας στη μάχη των βουλευτικών;»- Τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η βουλεύτρια

Στέφανος προς Ειρήνη: «Θα είσαι μαζί μας στη μάχη των βουλευτικών;»- Τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η βουλεύτρια

  •  09.02.2026 - 19:14
Βίντεο με φρικτά βασανιστήρια στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα, ανοίγουν... στόματα και έρχονται νέες συλλήψεις

Βίντεο με φρικτά βασανιστήρια στη Λάρνακα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα, ανοίγουν... στόματα και έρχονται νέες συλλήψεις

  •  09.02.2026 - 20:58
«Μάχη» στο Ανώτατο για τη Μονή Οσίου Αββακούμ – Έφεση για το διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων

«Μάχη» στο Ανώτατο για τη Μονή Οσίου Αββακούμ – Έφεση για το διάταγμα κατακράτησης τεκμηρίων

  •  09.02.2026 - 15:59
Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ για την επαρχία Λάρνακας - To who is who τους

Αυτοί είναι οι έξι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ για την επαρχία Λάρνακας - To who is who τους

  •  09.02.2026 - 19:31
Μωρό 1,5 ετών στην Κύπρο χρειάζεται άμεσα δότη μυελού των οστών - Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Μωρό 1,5 ετών στην Κύπρο χρειάζεται άμεσα δότη μυελού των οστών - Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

  •  09.02.2026 - 22:08
Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα

Προειδοποιεί το ΤΟΜ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, φορτηγά και τροχόσπιτα

  •  09.02.2026 - 20:25
Φυτιρής για υπόκοσμο: Και πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές / Υ-πο-βρύ-χι-ες καταστροφές

Φυτιρής για υπόκοσμο: Και πίνω υποβρύχια και κάνω στροφές / Υ-πο-βρύ-χι-ες καταστροφές

  •  09.02.2026 - 20:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα