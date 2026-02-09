Προκαλεί ο Φιντάν: Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης θέλουν να λύσουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας και το πολιτικό κόστος

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και την επίλυση των «στρατηγικών προβλημάτων» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Λίγα 24ωρα πριν την επικείμενη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Τ. Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, ο Φιντάν υποστήριξε ότι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση να λύσουν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.

«Πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται» συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός και πρόσθεσε ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική».

Ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε μάλιστα ότι οι ηγέτες που έρχονται από την Ελλάδα βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και στην πληρωμή ενός πολιτικού τιμήματος!

Ο Φιντάν με άλλα λόγια ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα έχει παρουσιάσει... δημιουργικές λύσεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά για τη μη επίλυσή τους ευθύνεται ο Δένδιας (!) και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται και όχι οι συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας και οι διαρκείς αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στη συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν η Άγκυρα «θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για τις επιδιώξεις της γειτονικής χώρας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα