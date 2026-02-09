Στέφανος προς Ειρήνη: «Θα είσαι μαζί μας στη μάχη των βουλευτικών;»- Τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η βουλεύτρια

Themasports lifenewscy
ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 09.02.2026 - 19:14
Σε κομβικό σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι σχέσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ΑΚΕΛ, με τις εξελίξεις να δρομολογούν πολιτικές αποφάσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου με τη βουλεύτρια, τέθηκε με σαφήνεια το ερώτημα που αφορά τη στάση της στις επερχόμενες εκλογές. Ο κ. Στεφάνου φέρεται να ρώτησε ευθέως την κ. Χαραλαμπίδου αν προτίθεται να βρίσκεται μαζί με το κόμμα στη μάχη των βουλευτικών, στηρίζοντας τις συλλογικές επιλογές και τον εκλογικό σχεδιασμό του ΑΚΕΛ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας ανέμενε από την κ. Χαραλαμπίδου να καταθέσει αντιπρόταση σε σχέση με το Παρατηρητήριο Διαφθοράς, το οποίο της είχε προταθεί να αναλάβει. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, από πλευράς της βουλεύτριας δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση, γεγονός που διατήρησε το αδιέξοδο στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η απουσία ξεκάθαρων απαντήσεων τόσο στο πολιτικό ερώτημα των εκλογών όσο και στο θέμα του Παρατηρητηρίου, φαίνεται να οδηγεί το κόμμα σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Όπως πληροφορούμαστε, αύριο αναμένεται ανακοίνωση από το ΑΚΕΛ, με την οποία θα γνωστοποιείται ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το κόμμα, το οποίο επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το πολιτικό του πλαίσιο και τις εσωτερικές του ισορροπίες ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Μέχρι στιγμής, η κ. Χαραλαμπίδου δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις, επιλέγοντας να αναμένει τις επίσημες τοποθετήσεις και τις τελικές αποφάσεις του ΑΚΕΛ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, για το Παρίσι, όπου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τελέσει τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τους διαχρονικούς δεσμούς της με τη Γαλλία και την Ευρώπη. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύσει στο Παρίσι η σύζυγός του κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

