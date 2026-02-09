Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλο θαύμα: Οδηγός καρφώθηκε από στύλο στο στομάχι και επέζησε ενώ της έδιναν μόνο 1% πιθανότητες - Προσoχή στις εικόνες - Βίντεο

 09.02.2026 - 13:55
Μια φοιτήτρια νοσηλευτικής από την Καλιφόρνια επέζησε «κόντρα σε κάθε πιθανότητα» όταν ένας στύλος διαπέρασε το αυτοκίνητό της και καρφώθηκε στο στομάχι.

Μια φοιτήτρια νοσηλευτικής από την Καλιφόρνια επέζησε «κόντρα σε κάθε πιθανότητα» όταν ένας στύλος διαπέρασε το αυτοκίνητό της και καρφώθηκε στο στομάχι.

Η Janina Akporavbare βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο στο Σαν Μπερναρντίνο στις 25 Αυγούστου, όταν ένας μεταλλικός στύλος ξαφνικά κατευθύνθηκε προς το μέρος της, ενώ ο μικρότερος αδερφός της καθόταν στο πίσω κάθισμα, ανέφερε το WDBJ7. «Θυμάμαι ξαφνικά να βλέπω αυτόν τον τεράστιο στύλο να έρχεται προς το αυτοκίνητό μου και δεν μπορούσα να στρίψω… γιατί ήταν σε ώρα αιχμής», δήλωσε η Akporavbare. Η φοιτήτρια νοσηλευτικής κατάφερε να βγάλει το αυτοκίνητο από τον δρόμο και να καλέσει το 911, ενώ ο στύλος κρεμόταν από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της. «Ο στύλος ήταν πολύ μακρύς, οπότε… άλλα αυτοκίνητα περνούσαν από πάνω του ενώ ήταν στο στομάχι μου», είπε.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο και έκοψαν μέρος του στύλου αφήνοντας ένα τμήμα του ακόμα μέσα από το στομάχι της, σύμφωνα με ανατριχιαστικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. «Θυμάμαι να σκέφτομαι, "Θα πεθάνω τώρα. Αυτό ήταν για μένα"», είπε η Akporavbare. Η φοιτήτρια νοσηλευτικής έφτασε στο νοσοκομείο σε μόλις 10 λεπτά. Σύμφωνα με το WDBJ7, οι γιατροί της έδιναν μόνο 1% πιθανότητες να επιβιώσει από το τρομακτικό ατύχημα.

Η ανάρρωση ήταν μακρά καθώς υποβλήθηκε σε σχεδόν τρεις χειρουργικές επεμβάσεις και πέρασε σχεδόν δύο μήνες στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Loma Linda. «Μου αφαίρεσαν μέρος του παχέος εντέρου, του συκωτιού, του νεφρού μου. Τραυματίστηκαν όλα», είπε η Akporavbare.

Λόγω του ατυχήματος, το κόστος νοσηλείας έφτασε το ένα εκατομμύριο δολάρια, η νεαρή έχασε ένα εξάμηνο από τη σχολή της και δεν μπορούσε να εργαστεί. Παράλληλα, πλέον φοβάται να οδηγεί.

Σήμερα, η ίδια και ο δικηγόρος της προσπαθούν να προσδιορίσουν πώς ο στύλος εκτοξεύτηκε στον αυτοκινητόδρομο και προτρέπουν όσους γνωρίζουν κάτι για το ατύχημα να επικοινωνήσουν.

Η Akporavbare δήλωσε, τέλος, ότι είναι ευγνώμων προς όσους κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή και ότι η δοκιμασία που πέρασε την κάνει ακόμα περισσότερο να θέλει να βοηθήσει τον κόσμο ως νοσοκόμα όπως ακριβώς βοήθησαν την ίδια οι νοσοκόμες στο Loma Linda.

Πηγή: iefimerida.gr

