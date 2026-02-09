Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

 09.02.2026 - 09:23
Σοβαρή καταγγελία: Άγρια επίθεση κατά θαμώνων σωματείου - «Εν να τους σκοτώσω» - Καταζητείται ένα άτομο

Σοβαρή καταγγελία για άγρια επίθεση σε βάρος θαμώνων του ιστορικού σωματείου της Δόξας Στροβόλου ήρθαν στο φως μέσα από ανάρτηση πολίτη στην ομάδα «Κάτοικοι Στροβόλου».

Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ του Σαββάτου (8/2), άτομο γνωστό στις Αρχές για τη δράση του φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνες του σωματείου, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένους. Ο δράστης, σε έξαλλη κατάσταση, φέρεται να φώναζε, να απειλούσε και να κτυπούσε παρευρισκόμενους, προκαλώντας τον τραυματισμό τους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Όπως αναφέρεται, μόλις ο δράστης αντιλήφθηκε την άφιξη περιπολικού, φέρεται να απείλησε τους θαμώνες λέγοντας: «Πείτε τους να μεν δώκουν κατάθεση ειδάλλως εν να τους ισκωτώσω», πριν επιβιβαστεί στο όχημά του και διαφύγει.

Στο χώρο υπάρχουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με την Αστυνομία να έχει ήδη εξασφαλίσει το οπτικογραφημένο υλικό, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοια επίθεση από το ίδιο άτομο σημειώθηκε και πριν από λίγες ημέρες.

Όπως υποστηρίζεται, τότε συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έχω τον Υπουργό στη γραμμή… θέλει να σας μιλήσει».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο τα κίνητρα των επιθέσεων να σχετίζονται με πολιτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις αναφορές, το άτομο δηλώνει δημόσια ότι ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ισχυρίζεται ότι διατηρεί στενές επαφές με υποψήφιο βουλευτή στη Λευκωσία και ότι επιδιώκει τον έλεγχο του χώρου, θεωρώντας πως έχει πλήρη πολιτική κάλυψη. Επιπρόσθετα, φέρεται να περηφανεύεται για συχνές επισκέψεις σε γραφεία πολιτικού κόμματος, ενώ η σύζυγός του ήταν υποψήφια στις τελευταίες εκλογές με το ίδιο κόμμα.

Το θέμα, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις εάν διαφανεί ότι οι επιθέσεις εντάσσονται σε προεκλογικό πλαίσιο ή σε αμφίδρομη εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Η θέση της Αστυνομίας

Όπως ανέφερε η Αστυνομία στο ThemaOnline, υπήρξε πληροφορία για επίθεση σε βάρος Ελληνοκύπριου από άλλο Ελληνοκύπριο, ο οποίος καταζητείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

