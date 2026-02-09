Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο: Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του ανήλικου - Έτρεξε να προστατέψει το παιδί του

 09.02.2026 - 09:12
Σάλος με το περιστατικό τραυματισμού προπονητή σε γήπεδο στη Λεμεσό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ακαδημιών Κ-12.

Ο πατέρας του παιδιού ο οποίος συνελήφθη πρόβαλε συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Μιλώντας στην εκπομπή «ΑLPHA Καλημέρα», η δικηγόρος των γονέων του παιδιού, Αργεντούλα Ιωάννου, ανέφερε αρχικά ότι και οι δύο οι γονείς ήταν στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο των γονέων, ο συγκεκριμένος προπονητής έβριζε το παιδί και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Εκείνη την ώρα έτρεξε ο πατέρας και ο προπονητής του παιδιού για να τον προστατέψουν και δυστυχώς σπρώχτηκαν και ο προπονητής της άλλης ομάδας έπεσε στο έδαφος.

«Πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να προστατευθούν οι παράγοντες και ο κόσμος στα γήπεδα, αλλά πρώτα από όλα να προστατευθούν τα παιδιά», τόνισε η Αργεντούλα Ιωάννου.

Μάλιστα, η δικηγόρος ανέφερε πως όταν ο πατέρας πήγε να δώσει κατάθεση για το περιστατικό, η Αστυνομία τον «καθοδήγησε» να πάει το απόγευμα και όταν έφθασε τον συνέλαβαν, και έδωσαν οδηγία στη μητέρα να πάει για κατάθεση την επόμενη μέρα το πρωί.

«Τραβολογούσαν τον μάρτυρα για πενθήμερη κράτηση τάχα για να μην επηρεάσει μάρτυρες… δεν θα μπορούσε η μητέρα του ανηλίκου να βρεθεί με παίκτες και να του μιλήσεις; Δεν είναι δίκαιο να τραβολογάς αυτόν τον πατέρα που έτρεξε να προστατέψει το παιδί του», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος, πήγε και το ανήλικο παιδί για κατάθεση μετά τη σύλληψη του πατέρα του ενώ πρόσθεσε ότι οι κάμερες στο γήπεδο δεν ήταν σε χρήση.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνει πρόσκληση προς την Αθήνα και τη Λευκωσία, καλώντας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχουν στο πρώτο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου.

